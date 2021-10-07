«Фридом Финанс»: Инфляция достигла 5-летнего максимума

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост сменился коррекцией. В лидерах рынка оказались акции ГК ПИК (+6,69%). Наиболее ощутимое падение испытали бумаги Газпрома (-4,59%). Причем на открытии торговой сессии они обновили максимум, едва не достигнув 400 руб. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

Инфляция ускорилась до 7,4%. Банк России ранее уже указывал на повышенные риски того, что инфляция может превзойти прогнозные значения в краткосрочной перспективе. В настоящий момент можно практически со 100-процентной вероятностью утверждать, что ключевая ставка будет поднята уже на ближайшем заседании, причем, возможно, сразу на две ступени, до 7,25%. Агрессивное ужесточение монетарной политики окажет негативное влияние на рынок ОФЗ в ближайшей перспективе. Кроме того, он просядет в ожидании повышения ставки. Значительный вклад в ускорение инфляции внесло подорожание плодоовощной продукции, что весьма важно для фондового и денежного рынков. Увеличение темпов роста цен также мешает укреплению рубля. При этом потребительский спрос, возможно, выдыхается: банки начали сокращать выдачу необеспеченных кредитов, продажи автомобилей упали на 23%. Далее может начать снижаться объем ипотечных займов. На этом фоне мы ожидаем повышения спроса на акции сырьевого сектора, в особенности металлургических компаний: игроки будут охотнее переводить капитал из бумаг нефтегазового сегмента в акции металлургов, не ожидая заметного укрепления рубля до тех пор, пока инфляция не пройдет пик.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Фондовый рынок характеризуется повышенной волатильностью. В частности, сильным колебаниям будут подвержены котировки нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 72,0–72,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4200 пунктов.