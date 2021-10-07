Комментарии

ПСБ: Оптимальным ориентиром на сегодня представляется диапазон 78-80 долл./барр. Brent Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ После подъема к пикам октября 2018 г. цены на нефть Brent немного скорректировались. Статданные от Минэнерго США сыграли определенную роль в этом: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 2,3 и 3,3 млн барр., не совпав с консенсусом, а запасы дистиллятов снизились на 0,4 млн барр. Добыча нефти восстановилась уже до 11,3 млн барр./день, загрузка НПЗ – до 89,6%. Поставки нефтепродуктов остались на прежнем уровне: средняя за 4 недели – 20,7 млн барр./день. В отсутствие значимых факторов для бурного роста цен на нефть мы рассчитываем на некоторую коррекцию и постепенное сокращение спекулятивного навеса. Оптимальным ориентиром на сегодня представляется диапазон 78-80 долл./барр. Brent. ПАО "Промсвязьбанк"

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



