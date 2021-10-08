Комментарии

ПСБ: Внешний фон оценивается нами как слабо позитивный

По нашим оценкам, пара доллар-рубль может протестировать отметку 71,5 руб., в случае обновления локальных максимумов фьючерсами на нефть марки Brent, однако под конец торгов вероятно вернется к отметке 71,9 руб. из-за возможного ухудшения сантимента на глобальных рынках в случае выхода сильной статистики по рынку труда в США

Крепость цен на нефть и стабильный внешний фон продолжат оказывать поддержку российскому рынку и сегодня, что позволит ему временно переписать исторические максимумы

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5–7,6% годовых

Менеджмент ММК (ПОКУПАТЬ) будет обсуждать с мажоритарием дальнейший рост free float под MSCI – CFO – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: После исключения из индекса MSCI Russia в ноябре прошлого года ММК активно работает над возвращением в его состав, проводя размещение бумаг (в апреле 2021 года Рашников продал в рынок 3% акций ММК, в сентябре - еще 1,5%). Включение акций компании в индекс обеспечит более высокую ликвидность и приток пассивных инвесторов. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 89 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


26871099 26711580
/ Сибирское Информационное Агентство /
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