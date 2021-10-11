Комментарии

ПСБ: Рынок нефти остается перегретым Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ В отсутствие новостного потока цены на нефть Brent продолжают упорно идти вверх. Мы по-прежнему считаем, что рынок сильно перегрет, и фундаментально цена должна быть ниже, мы оцениваем в 73-75 долл./барр. Brent. Пока любые попытки коррекции выкупаются спекулянтами. Избыток ликвидности может провоцировать краткосрочно дальнейший отскок цен на нефть, пока ближайшим таким уровнем считаем максимум 2018 г. (86,7 долл./барр.). Статистика по числу буровых в США за минувшую неделю показала снова рост установок (+5 шт), что в текущих условиях игнорируется рынком. Сегодня полагаем, что инерционный рост Brent продолжится, ориентируемся на 83-85 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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