«Фридом Финанс»: Капитализация «Селигдара» может увеличиться на 15-20%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на снижение котировок на американских фондовых площадках, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,6%, следуя за движением нефтяных цен.

В США были опубликованы данные по рынку труда. Количество занятых вне аграрного сектора в сентябре выросло лишь на 194 тыс. при консенсусе 500 тыс. Возможно, такая статистика ослабит ожидания инвесторов по поводу сворачивания программы QE и, как следствие, обусловит поддержку сектору низкодоходных активов. В ближайшие дни рынок будет ожидать от американских властей заявлений, отражающих планы ФРС в текущих условиях. Кроме того, важную роль в формировании настроений инвесторов сыграют оценки инфляционных рисков, которые будут представлены американскими корпорациями в рамках очередного сезона отчетности.

Рынок отыгрывает позитивные оценки динамики спроса на российские активы, опубликованные Bloomberg, и данные Wall Street Journal, отметившего усиление международных позиций РФ.

В российском фондовом сегменте растут котировки Банка «Санкт-Петербург» (БСПб) на новости о том, что наблюдательный совет принял решение выкупить в рамках buy back 2,9% голосующих акций на 1,02 млрд руб. Цена приобретения была установлена в размере 75 руб. за одну бумагу. Кроме того, спрос на акции эмитента поддерживается за счет улучшения отраслевой финансовой статистки. Все указанные факторы могут обусловить позитивный пересмотр оценок справедливой стоимости акций БСПб.

Компания «Белое золото» — совместное предприятие (СП) госкорпорации «Ростех» и полиметаллического холдинга «Селигдар» — победила в аукционе на приобретение крупнейшего в России месторождения золота Кючус. По отраслевым оценкам, инвестиции в новый проект могут составить 30 млрд руб. (с учетом требования добывать не менее 10 тонн золота в год с момента выхода предприятия на проектную мощность). Таким образом, эти вложения оценочно окупятся за шесть-восемь лет, учитывая показатели ROIC и ROA ведущих российских золотодобытчиков. В случае реализации этого сценария оценочная капитализация «Селигдара» может увеличиться на 15–20%. Впрочем, инвесторы продолжают ожидать более детальной информации о структуре инвестиций и доходов СП.

Фактором риска для покупателей остается динамика котировок золота. На фоне продолжающейся стагнации цен на драгметаллы бумаги «Полюса», Polymetal, Petropavlovsk сегодня торгуются хуже рынка. Однако монетарные факторы и оценки Союза золотопромышленников РФ, предполагающие сравнительно слабую динамику мировой добычи в ближайшие годы, поддерживают стоимость золота в пределах $1700–1750 за тройскую унцию.

Информационный фон в секторе улучшается. Российское агентство «Эксперт РА» на прошлой неделе повысило рейтинг «Полюса» до ruAAA со стабильным прогнозом. При этом, по данным отраслевых СМИ, более 60% новых евробондов «Полюса» приобрели иностранные инвесторы.

Во второй половине дня при повышенных рисках прогноза преобладают шансы роста российского рынка акций. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 4150–4300 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,35–72,05 и 82,30–83,20 соответственно.