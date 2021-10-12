ПСБ: Segezha Group удваивает лесосеку и наращивает мощности производства высокомаржинальных направлений лесозаготовки

Bonum Capital договорилась о покупке у АФК Системы акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на 150 млн долл., что увеличит ее долю в холдинге до 13%. Также Segezha выкупает у Bonum Capital 100% акций Интер Форест Рус, за счет чего удваивает лесосеку в своем распоряжении и значительно наращивает мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Мы считаем холдинг перспективным и видим, что компания делает все возможное, чтобы укрепить лидирующие позиции по направлениям лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Повышаем целевой уровень по акциям Segezha Group с учетом этой сделки до 11,5 руб./акцию, потенциал роста 16% на момент выпуска отчета.

Инвесткомпания Bonum Capital договорилась о покупке у АФК Системы акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на 150 млн долл., что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером с пакетом около 13%. В настоящее время Bonum Capital принадлежит 4,6% холдинга (после участия в IPO Segezha Group). Предложение Bonum Capital по наращиванию доли является косвенным подтверждением привлекательности бизнеса Segezha Group.

Также стало известно, что Segezha в свою очередь выкупает у Bonum Capital 100% акций Интер Форест Рус, владеющей 24 лесопромышленными активами и 10,9 млн куб. м. лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае. Сумма сделки составит 515 млн долл., а закрытие планируется в 1 кв. 2022 г. (тогда же Segezha планирует консолидировать активы Интер Форест в своей отчетности). Segezha профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе апрельского IPO. По оценке самого холдинга, за шесть месяцев 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы 18,2-19,2 млрд руб., а показатель рентабельности OIBDA – около 31%.

Мы положительно оцениваем планируемую сделку: Segezha Group продолжает вкладываться в масштабирование и расширение бизнеса. В результате комплекс удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет: лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека – 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое (до 3 млн 221 тыс. куб. м.), по выпуску пеллет – в 1,8 раза (до 380 тыс. тонн), фанеры – на 20% (до 232 тыс. куб. м.). По данным последней отчетности, рост OIBDA обеспечили домостроение, лесные ресурсы, фанера и плиты, – эти направления на данный момент занимают меньшую долю в холдинге, чем бумага и упаковка, но являются более высокомаржинальными, и Segezha делает все для их развития.

Мы считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов и видим, что компания делает все возможное, чтобы укрепить лидирующие позиции по направлениям лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Данная сделка является существенной для холдинга, благодаря чему Segezha может сделать серьезный рывок в развитии собственных активов. Это уже второй положительный кейс за последний месяц после приобретения Новоенисейского лесохимического комплекса. Повышаем целевой уровень по Segezha Group с учетом этой сделки до 11,5 руб./акцию, потенциал роста 16% на момент выпуска отчета.

Людмила Теличко

ПАО «Промсвязьбанк»