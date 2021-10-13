«Фридом Финанс»: Замедление инфляции поддержит сектор недвижимости

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,3%, следуя за движением нефтяных цен, а также котировок американского и ряда развивающихся рынков.

Активность «быков» сдерживается новостями из Китая, где власти впервые за шесть лет начинают проверку финансовых регуляторов, крупнейших госбанков, страховых компаний и управляющих «плохими долгами».

В Европе также усиливается регуляторное воздействие на нефтегазовые компании. В частности, 11 октября The Daily Telegraph сообщило о планах ЕС создать специальную организацию для экстренных совместных закупок газа у России с тем, чтобы приобретать сырье по максимально выгодной цене. Кроме того, вчера вице-председатель крупной международной исследовательской структуры IHS Markit Дэниел Ергин заявил о том, что Штаты могут обратиться к ОПЕК с просьбой дополнительно нарастить нефтедобычу в текущих условиях.

В российском фондовом сегменте на этой новости сегодня утром сравнительно активно снижаются котировки Газпрома и Роснефти.

В роли защитных инструментов выступают акции ГК ПИК. Девелопер опубликовал результаты за третий квартал, отразив в отчетности повышение продажных цен за девять месяцев текущего года на 25% при увеличении реализации недвижимости в натуральном выражении на 13%, до 1,694 млн кв. м, включая проекты fee-development. Результаты компании не разочаровали рынок, что может привести к улучшению оценок капитализации эмитента на 2–4%.

Дополнительную поддержку сектору недвижимости оказали комментарии руководства Банка России: регулятор по-прежнему ожидает замедления инфляции в ближайшие месяцы. Позитивное влияние на девелоперов также оказала опубликованная сегодня статистика от ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования». В частности, госорган отмечает, что кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве в 2022 году в среднем вырастет лишь на 4–7%, что снизит налоговые риски для инвесторов.

К российскому банку Хоум кредит, принадлежащему чешской PPF Group, проявляет интерес венгерская OTP Group. По данным рыночных СМИ, в рамках этой сделки банк может быть оценен в 0,7–0,8х капитала, что мы считаем достаточно высоким уровнем. Эта новость поддержала котировки небольших российских кредитных организаций, имеющих листинг на биржах. В частности, бумаги Банка «Санкт-Петербург» и TCS выросли 0,3% и 0,2% соответственно.

Учитывая традиционно высокую эластичность рыночного спроса последних кварталов, мы считаем, что во второй половине дня российских фондовый рынок продемонстрирует рост от текущих уровней. Целевой диапазон закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи: 4230–4325 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,5–72,2 и 82,5–83,4 соответственно.