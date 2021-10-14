ПСБ: Недельные данные вновь показывают ускорение инфляции в РФ, что усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР до 7,5%

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,49% (-7 б.п.) годовых. Рублевые облигации росли в цене вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран, отыгрывая снижение доходности развитых стран. Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,54% (-4 б.п.). 10-летние гособлигации Мексики, Индонезии, Бразилии вчера снизились в доходности на 4-10 б.п. Оптимизм инвесторов поддержали опубликованные протоколы ФРС, которые отражают уверенность регулятора в восстановлении экономики США.

Минфин РФ вчера успешно разместил ОФЗ в запланированном объеме. Ведомство продало инфляционные ОФЗ-ИН 52004 на 10,1 млрд руб. при объеме заявок 25,3 млрд руб. Спрос на классический 8-летний выпуск составил 30,1 млрд руб. Ведомство продало ОФЗ-ПД 26237 на 10 млрд руб. с премией по доходности 1 б.п. к закрытию вторника.

Росстат вчера опубликовал данные, которые отражают ускорение темпов роста цен в РФ. Инфляция за последнюю неделю составила 0,2%, а годовые темпы выросли до 7,6%. Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в этом году до 7,5%. На этом фоне сегодня доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 7,5 – 7,6% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​