ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается вернуться к отметке 4300 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера настроения на мировых рынках начали улучшаться. Развивающиеся и развитые рынки по индексам MSCI EM, прибавили по 0,5%, ввиду оживления спроса на просевшие акции hi-tech и потребительского сектора. Поддержку рынкам оказали экономические новости. Так, данные по внешней торговле КНР за сентябрь по ряду аспектов оказались лучше ожиданий: сальдо торгового баланса выросло до 66,76 млрд долл., а темпы экспорта (до 28,1% г/г) усилились. Хотя динамика импорта в Китай (+17,6% г/г) и продолжила тормозить, сильного негатива не было и здесь, что увело риски по КНР на второй план. Блок инфляционных данных по США в целом оказал поддержку акциям роста: темпы роста потребительских цен в США в прошлом месяце чуть подросли (ИПЦ: +5,4% г/г против 5,3% месяцем ранее, однако базовый показатель остался на уровне 4% г/г. Публикация протоколов с последнего заседания ФРС также не преподнесла значимого сюрприза: в «минутках» было отмечено, что руководство регулятора обсуждало начало сворачивания программ выкупа на 10 млрд в мес. – гособлигаций, на 5 млрд в мес. – ипотечных бумаг с середины ноября либо с середины декабря. В целом, учитывая устойчивый повышенный инфляционный фон, угрожающий потребительской активности, а также избыток ликвидности в финансовом секторе, программы скупки активов уже выглядят неактуальными. Что в текущих условиях более важно, так это ожидания ФРС по ставке – пока, согласно «минуткам», ряд представителей Федрезерва отметили, что ситуация в экономике пока оправдывает сохранения ставок у нулевых уровней «на протяжении следующей пары лет». Снятие риска более раннего повышения ключевой ставки в США позитивно было встречено инвесторами: «длинные» долларовые ставки чуть припали (доходность 10летних UST отступила к 1,55%), а сектора, чувствительные к ставкам и потребительской активности, подросли.

Обстановку на мировых рынках по состоянию на утро четверга мы оцениваем как неплохую. Ключевые азиатские рынки и цены на нефть и промышленные металлы подрастают, отыгрывая позитивное завершение торгов в США и рост инфляционных ожиданий. Фьючерсы на американские индексы торгуются с повышением на 0,5%-0,7%. Рассчитываем, что позитивный настрой на глобальных рынках сохранится в течение дня.

В среду на российском фондовом рынке наблюдалось усиление коррекционных настроений в ряде «фишек» сырьевых секторов, вызванное сохранением нервозности на глобальных рынках, ослабшей лишь к вечеру. В результате индекс МосБиржи (-0,5%) второй день подряд продолжил откатываться от максимумов подряд, хотя и смог отыграть большую часть внутридневных потерь. Тенденция к фиксации прибыли, также ослабшая вечером, фокусировалось в нефтегазовом секторе (Татнефть: -1,1%; Роснефть: -0,9%; ЛУКОЙЛ: -0,7%), в химпроме (Фосагро: -0,8%; НКНХ: -2,4%), а также в бумагах сталелитейной и угольной отрасли, ведомых не порадовавшими операционными результатами НЛМК (-2,0%) и ММК (-2,9%). В аутсайдерах дня оказались акции Распадской (-4,1%) и АЛРОСА (-2,8%). Смягчили откат рынка усиление спроса на акции производителей драгоценных металлов (Полюс: +4,2%; Полиметалл: +4,3%), поддержанных взлетом цен на золото, а также отдельные растущие идеи в других сегмента рынка (TCS Group: +3,8%; Х5: +2,2%; Россети: +3,3%; Соллерс: +3,6%). Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок, по нашему мнению, сегодня вернут интерес к просевшим «фишкам» и вернут индекс МосБиржи в 4250-4300 пунктов. Из внутренних корпоративных новостей отметим публикацию операционных данных Детского Мира.

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