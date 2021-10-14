Комментарии «Фридом Финанс»: Рынок США – новая формула сезона отчетности Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:



Начинается один из самых интересных сезонов квартальной отчетности за последний год. Ожидаемо неудачные результаты, выходившие по итогам периода жестких локдаунов, сменились восстановлением. Но рекордные темпы роста были обусловлены эффектом низкой базы. На сегодня влияние этого эффекта слабеет, фискальные стимулы постепенно сворачивают. На этом фоне результаты предстоящего сезона отчетов прогнозировать сложнее.



Главным негативным фактором для экономики и бизнеса остаются такие последствия пандемии, как сбои в цепочках поставок, сложности с логистистикой и нехватка рабочей силы. Для корпораций все эти трудности влекут за собой дополнительные операционные расходы. Например, Fedex (FDX) уже нарастила расходы на персонал на $450 млн из-за повышения зарплат и компенсаций сотрудникам за переработки.



Подобные сигналы заставляют инвесторов опасаться, что результаты предстоящего сезона отчетов окажутся хуже, чем в предыдущие периоды. Однако упомянутые проблемы очень специфичны и касаются только части эмитентов фондового рынка США: Target (TGT), Bank of America (BAC), Amazon (AMZN), 3M (MMM), Sherwin-Williams (SHW), DR Horton (DHI), Costco (COST) и Micron (MU). Объединяет все эти корпорации то, что они активно используют низкооплачиваемый труд.



При реализации пессимистичного сценария лишь 8-10% входящих в S&P 500 компаний могут ощутить негативное воздействие необходимости повышать зарплаты. Дефицит на рынке труда составляет около 3 млн, однако рабочая сила есть, просто она мигрирует в компании, готовые предложить наилучшие условия труда. Например, UPS (UPS) не испытывает таких проблем с кадрами, с какими сталкивается Fedex. А Walmart (WMT) не указывал на рост издержек, о котором кварталом ранее сообщили Target и Costco.



Часть растущих издержек будет компенсирована за счет увеличения выручки и прибыли. В этом плане консенсус-прогнозы оптимистичны и предполагают, что выручка компаний, входящих в S&P 500, вырастет на 14,6%, а прибыль повысится на 27%. Энергетический сектор, как предполагает рынок, будет среди лидеров роста. Благодаря восстановлению цен на нефть в третьем квартале представители нефтегазовой индустрии дадут оптимистичные прогнозы до конца года. На втором месте будут сырьевые компании. Промпроизводство покажет третий по величине результат. Главными драйверами роста для этого сегмента станут производители техники Caterpillar (CAT) и Deere & Co (DE). Сектор технологий представит успешную отчетность, но из-за высоких мультипликаторов и продолжающегося увеличения доходности гособлигаций США рост их котировок не сможет соответствовать ожиданиям инвесторов.7 eg

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







