«Фридом Финанс»: Инвесторы не уверены в продолжении нефтяного ралли

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,8%, следуя за динамикой американского рынка акций и нефтяными ценами.

Протокол сентябрьского заседания ФРС, опубликованный в среду, не преподнес сюрпризов: большинство топ-менеджеров американского регулятора выступили за начало сворачивания количественного ослабления в декабре 2021 года и завершение этого процесса в середине 2022-го. Однако пока по-прежнему нет точных данных по параметрам ужесточения монетарной политики. Кроме того, к середине октября неопределенность в отношении потолка заимствований все еще сохраняется, что также может отразиться на решениях американского регулятора.

На этом фоне ставки индикативных 10-летних трежериз продолжили снижение от уровней сопротивления вблизи 1,6% годовых, несмотря на активизацию покупок в высокодоходном сегменте инвестиций.

В российском фондовом сегменте в лидерах роста сегодня оказались бумаги Россетей. Поводом для активизации покупок стала новость о том, что эмитент и Интер РАО — Экспорт подписали меморандум о стратегическом партнерстве для реализации экспортных проектов в области электроэнергетики. Мы полагаем, что рост экспорта электроэнергии транслируется в 20-процентное ускорение прироста выручки Интер РАО по итогам года. Схожую динамику могут продемонстрировать и показатели Россетей. Однако с учетом высокой волатильности цен также следует принять во внимание повышенные риски этого прогноза.

Акции ОК РУСАЛ выросли на 1,8% на новости о том, что (по данным РЖД) заводы компании в январе-сентябре 2021 года снизили экспорт алюминия на 11%, до 1,97 млн тонн. Для сравнения: согласно данным International Aluminium Institute, в первом полугодии 2021-го потребление металла выросло на 12% г/г, до 33,9 млн тонн, в то время как производство увеличилось лишь на 5% г/г, до 33,8 млн тонн. Впрочем, по нашему мнению, эта новость уже в существенной мере отыграна рынком.

С учетом ожиданий сокращения дефицита на рынке алюминия, а также публикации в конце прошлого месяца прогноза балансировки спроса/предложения на рынке в ближайшие кварталы от ведущей индийской металлургической компании Hindalco Industries Limited инвесторы получили повод для фиксации прибыли в данном секторе.

Акции ЛУКОЙЛа торгуются хуже рынка, несмотря на рост нефтяных цен и новость о том, что, по решению совета директоров, дивиденды компании за первое полугодие могут составить 340 руб. на бумагу. Если выплаты будут сделаны в запланированном объеме, это повысит среднерыночную оценку справедливой стоимости компании на 5–10%. В этой ситуации слабость спроса можно рассматривать как индикатор неуверенности инвесторов в устойчивости возобновившегося нефтяного ралли.

Сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка. Впрочем, с учетом усиления инвестиционных рисков потенциал роста представляется ограниченным. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 4200–4290 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,6–71,9 и 83,0–83,6 соответственно.