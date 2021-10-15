Комментарии

ПСБ: Ситуация на мировых рынках утром в пятницу указывает на дальнейшее развитие позитивных настроений Сегодня мы ожидаем тестирование парой доллар-рубль отметки 71 руб. Ожидаем сохранение позитива на российском рынке, что позволит индексу МосБиржи протестировать уровень 4300 пунктов Покупки рублевых облигаций сегодня скорее всего продолжатся, и доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4–7,5% годовых Ритейлер Детский мир (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале увеличил продажи на 16,4% - (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно смотрим на операционные результаты ритейлера. Он увеличивает долю онлайн продаж (среди ритейлеров у Детского мира доля одна из наибольших) и продолжает наращивать средний чек и трафик. Рекомендуем покупать бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 168 руб./акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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