ПСБ: Сегодня ждем продолжения роста цен на нефть на позитивном сантименте

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent после некоторой паузы снова продолжают расти, стремясь обновить максимумы 2018 г. Значимых поводов как обычно нет, только общий позитивный сантимент в сырье: индекс BCOM вчера обновил пики с 2015 г. Статистика по запасам от Минэнерго США показала рост запасов сырой нефти на 6,02 млн барр., тогда как запасы бензинов сократились на 1,96 млн барр., дистиллятов – на 0,02 млн барр. Полагаем, что цены на нефть могут сегодня продолжить расти и попытаться закрепиться в зоне 85-86,5 долл./барр. Впрочем, мы по-прежнему считаем рынок нефти перегретым и опасаемся, что слишком высокие цены на сырье приведут к дальнейшему всплеску инфляционных ожиданий, затормозят потребительскую активность, что впоследствии обернется рисками торможения мировой экономики.

ПАО "Промсвязьбанк"