«Фридом Финанс»: Справедливая стоимость акций Газпром нефти будет повышена

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи на торгах 15 октября снизился на 0,1% к 12:00 мск, несмотря на рост цен на нефть и умеренно позитивную динамику американского фондового рынка накануне.

Для российских биржевых игроков негативный фон создает вчерашняя новость о том, что для противодействия негативным последствиям закредитованности потребителей регулятор может получить право ограничивать объем рискованных займов в кредитных портфелях банков. При этом о предоставлении финансовой помощи заемщикам и кредиторам речи не идет.

В этой ситуации хуже рынка выглядят акции ретейлеров, так как их доходы зависят от ситуации с потребительским кредитованием. Акции Магнита и Детского мира подешевели в пределах 2%.

Акции Газпром нефти поддержало заявление ее главы Александра Дюкова о планах в 2022 году нарастить добычу на 10% и больше, в зависимости от параметров сделки ОПЕК+. По итогам текущего года производство углеводородов у компании должно превысить 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Сильные производственные и финансовые результаты дают основания для пересмотра вверх справедливой стоимости акции Газпром нефти. Способствовать повышению таргета будет как увеличение добычи на 2,5-3% в год до 2030-го, так и вероятный рост цен на нефть выше $100 за баррель в ближайшие два–три года.

Котировки префов Россетей вернулись к поддержке растущего краткосрочного тренда. Схожую тенденцию демонстрируют и цены акций Интер РАО. Возможно, коррекция связана с тем, что инвесторы ждут конкретики в отношении планов по сотрудничеству компаний в области экспорта.

Несмотря на повышение инвестиционных рисков, считаем наиболее вероятным возвращение отечественного рынка в зеленый сектор до конца текущей сессии. Целевой диапазон по закрытию для индекса Мосбиржи: 4200–4290 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,00–71,90 и 82,40–83,60 соответственно.