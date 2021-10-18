ПСБ: По состоянию на утро понедельника ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль будет удерживаться в диапазоне 71-71,5 руб., допускаем в случае улучшения внешнего фона новых попыток ухода ниже отметки 71 руб.

Мы ждем, что сегодня продолжающееся ралли на рынке энергоносителей окажет российскому рынку поддержку и позволит индексу МосБиржи протестировать уровень 4300 пунктов

До заседания ЦБР ожидаем, что ОФЗ будут торговать около текущего уровня

Чистая выручка X5 Group (ДЕРЖАТЬ) по итогам 3 квартала 2021 г. выросла на 11,6% г/г, но вклад онлайн-сервисов только 1,3% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания предоставила нейтральные операционные результаты. С одной стороны, как мы и ожидали, отмечается рост выручки основных направлений. С другой, темпы роста цифровых сервисов меньше, чем у ближайших конкурентов из ритейла. А рост LFL за счет среднего чека, а не трафика, может привести в перспективе к частичной потере доли рынка. Рекомендуем «держать» бумаги, целевой уровень 2562 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»