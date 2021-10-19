«Фридом Финанс»: Тон торгам задают проблемы с цепочками поставок

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 15 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,75%, до 4471 пункта. Dow Jones прибавил 1,09%, Nasdaq вырос на 0,5%. Лучшую динамику продемонстрировали сектора циклических потребительских товаров (1,76%) и финансов (+1,51%) благодаря позитивным отчетам банков. Аутсайдером стал сектор коммунальных услуг (-0,23%).

Отчет Goldman Sachs (GS: +3,8%) оказался выше ожиданий рынка по выручке и EPS благодаря росту доходов от инвестиционного банкинга и позитивной динамике в сегменте глобальных рынков.

Walt Disney (DIS: +1,2%) рассматривает возможность проведения спин-оффа спортивного телеканала ESPN.

Virgin Galactic (SPCE: -16,8%) перенесла испытательный полет Unity 23 на год. Начала коммерческого обслуживания отложено на четвертый квартал 2022 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов привлечено к проблемам в цепочках поставок, о которых сообщает Bloomberg. Ограниченные мощности создают заторы в портах назначения. Потребительский спрос преддверии сезона предпраздничного шопинга увеличивается, и компании сталкиваются с рисками дефицита из-за ограниченных товарных запасов. Удорожание доставки негативно влияет на маржу и приводит к росту цен. Сбои в цепочках поставок оказывают наибольшее давление на технологический сектор, ретейл и автопром. Дефицит чипов приводит к сокращению производства новых автомобилей. Спрос на подержанные автомобили и автозапчасти усиливается, сроки их эксплуатации увеличиваются.

Нефтяные котировки продолжают расти: WTI торгуется на семилетних максимумах. Компании спешат обеспечить поставки на фоне восстановления потребления. Азиатские и китайские покупатели приобретают супертанкеры для американской нефти с поставкой в ноябре и декабре. Спекулятивная активность также подпитывает рост цен на нефть. Опционные трейдеры ставят на то, что WTI поднимется выше $100. Однако скорость энергетического ралли может также сделать цены уязвимыми, особенно если спад промышленного производства и повышение потребительских цен приведут к ослаблению экономического роста и снижению потребления топлива.

Азиатские фондовые площадки на торгах 18 октября продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 опустился на 0,15%, китайский CSI 300 упал на 1,16%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,31%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 снизился на 0,31%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис выросла до 1,57%. Цена на фьючерс Brent превышает $85 за баррель. Золото падает до $1764 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Сегодня выйдут данные о динамике промпроизводства в США за сентябрь. Консенсус предполагает замедление роста показателя с 0,4% в августе до 0,2%.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 59, отражая незначительный спад покупательской активности по сравнению с уровнями 15 октября.

Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. «Бычья» дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму. При этом макроэкономическая статистика остается фактором риска для широкого рынка.

Во вторник, 19 октября, квартальные результаты представит стриминг-сервис Netflix. Консенсус предполагает рост выручки на 16% г/г, до $7,48 млрд, при повышении EPS с $1,74 до $2,57. Расширение базы подписчиков общерыночные ожидания закладывают на отметке 3,8 млн, тогда как данный три месяца назад собственный прогноз компании предполагал рост показателя на 3,5 млн. В случае реализации ожиданий общее число подписчиков Netflix может превысить 213 млн. Мы рассчитываем на сильные результаты компании, так как глобальная популярность сериала «Игра в кальмара» привела к ускорению роста числа подписчиков в сентябре и начале октября, что подтверждается данными SimilarWeb. Реакция инвесторов будет также зависеть от того, совпадет ли прогноз менеджмента стриминг-сервиса в отношении динамики пользовательской базы в последние три месяца текущего года с консенсусом ожиданий, которые предполагают рост аудитории на 8,5 млн. Плотный график релизов, а также успех сериала «Игра в кальмара» позволяют менеджменту дать оптимистичный прогноз, в котором число новых подписчиков будет в диапазоне 8–9 млн.

20 октября после закрытия торгов квартальную отчетность опубликует IBM. Совокупная выручка компании, согласно общерыночному консенсусу, вырастет на 1,3% г/г, до $17,79 млрд, а скорректированная прибыль на акцию снизится с прошлогодних $2,58 до $2,52. IBM трансформирует бизнес-стратегию в направлении платформенно ориентированного подхода и продолжает выделение сегмента услуг управляемой инфраструктуры в публичную компанию Kyndryl. Этот процесс будет завершен в следующем квартале. Программное обеспечение, облачные сервисы и консультационные услуги являются главными драйверами выручки компании на текущий момент. В то же время выручка сегмента инфраструктуры во многом зависит от продуктового цикла и достаточно волатильна, что не позволяет IBM ускорить общие темпы роста.

21 октября отчет за третий квартал выпустит Intel (INTC). Консенсус аналитиков, опрошенных Factset, предполагает снижение non-GAAP выручки (за вычетом проданного сегмента памяти) на 0,5%, до $18,24 млрд, разводненная non-GAAP EPS останется без изменений на уровне $1,11. Важно отметить, что общерыночные ожидания пессимистичнее, чем прогнозы менеджмента, в которые заложен рост non-GAAP выручки на 5% и повышение non-GAAP EPS на 2%.

В фокусе внимания инвесторов будут данные по количеству продаж чипов в потребительском сегменте. Последние результаты тестирования сигнализируют о более высокой, чем у аналогов от AMD, производительности в подсегменте ПК. Мы рассчитываем, что компания конкретизирует сроки продаж GPU и серверных Sapphire Rapids, а также даст дополнительную информацию в отношении инвестиций в производственные мощности в Европе, где планировалось открытие двух заводов. Сохраняем осторожный подход к акциям Intel. По нашему мнению, некоторая стабилизация в пользовательском сегменте — это временное явление, задержки с выводом продукции в серверном сегменте продолжают оказывать давление на позиции эмитента.