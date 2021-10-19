ПСБ: Мы умеренно позитивно смотрим на Северсталь до конца 2021 года, сохраняя наш целевой показатель в 1833 руб.\акцию.

Северсталь представила неожиданно сильные результаты по итогам 3 квартала 2021 г., несмотря на введенные фискальные ограничения. Сохранение высоких цен на сталь способствовало росту бизнеса: выручка компании выросла на 8,8% кв/кв, до 3206 млн долл., EBITDA – на 5%, до 1 723 млн долл. (что является рекордным показателем). Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 85,93 руб./акцию, что является максимумом 2021 года и соответствует 5,5% доходности. По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста и введения временных экспортных пошлин, дивдоходность может достичь 14%. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции Северстали, устанавливая нашу оценку справедливой цены на уровне 1833 руб.

Выручка Северстали в 3 кв. 2021 г. выросла на 8,8% кв/кв благодаря росту продаж и увеличению средних цен реализации. Основным продуктом реализации стал г/к прокат, который в основном продавался за рубежом (экспорт компании вырос на 15% кв/кв, до 1 391 тыс. тонн). При этом объемы продаж компании по России упали на 11% на фоне падения внутренних цен. Отметим и уменьшение количества продаж железной руды на 17% кв/кв, до 1 092 тыс. тонн, из-за сокращения сырьевой базы в виду введенной налоговой нагрузки, которая может отразиться на финансовых результатах компании в 2022 году, а также монтажных работ на лавах.

EBITDA выросла на 5% кв/кв – до 1,723 млрд долл., что оказалось выше прогнозов Интерфакса. Рентабельность сократилась незначительно: с 55,9% до 53,7%, что было обусловлено ралли на рынке угля. Рост EBITDA произошел вслед за увеличением выручки, а также ростом сырьевой корзины и временного спреда между фактическими и спотовыми ценами на сталь. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась на 12,4%, до 1 146 тыс. тонн. Показатели по EBITDA стали рекордными для компании. Результат был достигнут на фоне роста средних цен на продукцию и сохраняющегося, хоть и замедляющегося, спроса на жилье и автомобили.

Чистая прибыль компании увеличилась кв/кв на 8,6% до 1 237 млн долл. следуя росту показателя EBITDA, а также сокращению убытков от курсовых разниц за 9М 2021г в 10 раз, до 45 млн долл.

Капитальные затраты Северстали выросли на 4% кв/кв, до 284 млн долл. на фоне развития внутренних операционных проектов в компании. Так, были запущены работы по модернизации существующих лав, наращиванию мощностей травильного цеха и др.

Свободный денежный поток (FCF) по сравнению со 2 кв. 2021 г. вырос с 936 до 992 млн долл., следуя показателю EBITDA на фоне снижения оттока на пополнение оборотного капитала (-58 млн долларов кв./кв.). Отметим, что увеличение запасов, связанное с ростом доли экспортных продаж, было частично нивелировано увеличением кредиторской задолженности и полученных авансов. Средняя цена продаж выросла на 11,7%. Обусловлено это ростом средних цен на сталь на зарубежных рынках сбыта.

Совокупный долг Северстали сократился на 22% кв/кв, до 1 815 млн долл. в связи с погашением еврооблигаций с купоном 3,85% в августе 2021 года.

Мы положительно оцениваем результаты компании и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 85,93 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности. По итогам года дивидендная доходность может достичь 14%. Северсталь уверенно преодолела введение экспортных пошлин в августе, однако мы опасаемся, что с нового года переоценка НДПИ и введение новых налогов могут ударить по компании сильнее всех среди металлургов. По оценкам компании, новый налоговый механизм, который заменит экспортную пошлину повлияют на финансовые показатели предприятия только в следующем году.

ПАО «Промсвязьбанк»