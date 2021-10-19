ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Ослабление оптимизма на мировых рынках в понедельник носило локальный характер. Развитые и развивающиеcя рынки, по индексам MSCI, не показали значимых изменений (MSCI EM: -0,1%, MSCI World: +0,1%) на фоне блока статистики по КНР, не оправдавшей ожидания в части темпов роста промышленного производства (+3,1% г/г) и ВВП (+4,9% г/г), и роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST пыталась выйти выше 1,6%). Впрочем, к концу дня ситуация со ставками стабилизировалась, - способствовали некоторому охлаждению инфляционных опасений публикация данных по промышленному производству в США, неожиданно сократившемуся на 0,7% м/м (консенсус Рейтер ожидал незначительного роста показателя) и некоторый откат нефтяных котировок. В результате ключевые европейские фондовые индексы смогли отыграть часть внутридневных потерь, а американские S&P500 и NASDAQ Composite – прибавить, соответственно, 0,3% и 0,8%. На американском рынке акций в лидерах роста остались технологические компании, поддержанных, в том числе и корпоративными новостями.

По состоянию на утро вторника обстановка на мировых рынках остается неплохой. Ключевые азиатские рынки акций подрастают, ведомые китайскими индексами, вновь вернулся интерес к валютам развивающихся стран. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом «плюсе», отыгрывая позитивные ожидания по публикуемым сегодня в США финотчетностям (в фокусе – квартальные результаты представителей потребсектора), пытается вернуться выше отметки 85 долл./барр. ближайший фьючерс на нефть Brent. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня.

Вчера индекс МосБиржи (-0,3%) прервал рост, откатившись к отметке 4250 пунктов ввиду усиления давления на акции Сбера (оа: -1,9%; па: -2,5%) и дефицита идей в «фишках» нефтегазового сектора. Преобладание отрицательной динамики котировок акций «нефтянки» обусловила неспособность цен на нефть Brent закрепиться выше 85 долл./барр., способствовавшая интереса инвесторов и снижению торговой активности. В результате ряд ключевых бумаг потерял около 1% (Газпром: -1,2%, Роснефть: – 1,0%, Сургутнетфегаз: -1,2%), а заметно подрасти смогла лишь бумаги Газпром нефти (+1,2%), вернувшиеся к историческим пикам, и Башнефть (оа: +0,5%; па: +1,0%). Лучше рынка вновь выглядел ненефтяной экспорт. Так, акции производителей удобрений (Фосагро: +1,4%; Акрон: +2,5%), угольщиков (Распадская: +4,0%; Мечел: +4,4%) и РУСАЛ (+0,01%) продолжили обновлять максимумы, хотя последняя бумага и растеряла весь внутридневной рост. Усилили восстановительную динамику представители сталелитейного сектора, поддержанные сильными финансовыми результатами и рекомендациями по дивидендам Северстали (+4,6%). Сохранилась позитивная динамика в бумагах производителей драгметаллов (Селигдар: +12,3%; Полиметалл: +1,3%; Petropavlovsk: +1,4%). В аутсайдерах дня оказались лишь акции АЛРОСА (-6,8%), начавшие торговаться без учета дивидендов. Мы полагаем, что индекс МосБиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов в ожидании позитивных сигналов с рынка нефти.

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