ПСБ: Ожидания повышенного спроса будут в ближайшее время обеспечивать удержание цен на нефть выше 84 долл./барр.
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent чуть скорректировались по итогам понедельника, но по-прежнему остаются на высоких уровнях, активно отыгрывая тему с переориентацией мировых генерирующих мощностей на нефть вместо более дорогих газа и угля. Полагаем, что ожидания повышенного спроса будут в ближайшее время обеспечивать удержание цен на нефть выше 84 долл./барр. особенно на фоне дефицита газа и угля в мире. Тем не менее, продолжаем отмечать тот факт, что чрезмерный рост цен на энергоносители стимулирует всплеск инфляционных ожиданий, тормозя потребительскую активность и повышает риски торможения мировой экономики уже в начале 2022 г. Сегодня ориентируемся на диапазон 84,5-86,5 долл./барр. по нефти Brent.
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