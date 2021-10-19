ПСБ: Мы ждем усиления позитивных настроений на мировых рынках в течение дня
Сегодня мы ожидаем тестирование парой доллар-рубль отметки 70,5 руб.
Мы полагаем, что индекс МосБиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов в ожидании более позитивных сигналов с рынка нефти
До заседания ЦБР ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5–7,6% годовых
EBITDA Северстали (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале выросла на 5%, до $1,723 млрд, лучше прогноза – (ПОЗИТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании, которые оказались выше ожиданий, подкрепленные ростом продаж и средних цен реализации. Отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 85,93 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности. Рекомендуем «покупать» акции Северстали с целевым уровнем 1833 руб.
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