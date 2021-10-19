Комментарии

ПСБ: Мы ждем усиления позитивных настроений на мировых рынках в течение дня

Сегодня мы ожидаем тестирование парой доллар-рубль отметки 70,5 руб.

Мы полагаем, что индекс МосБиржи сегодня вернется в 4250-4300 пунктов в ожидании более позитивных сигналов с рынка нефти

До заседания ЦБР ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5–7,6% годовых

EBITDA Северстали (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале выросла на 5%, до $1,723 млрд, лучше прогноза – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании, которые оказались выше ожиданий, подкрепленные ростом продаж и средних цен реализации. Отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 85,93 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 5,5% доходности. Рекомендуем «покупать» акции Северстали с целевым уровнем 1833 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»


23548539 23982922
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги