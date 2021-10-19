«Фридом Финанс»: Между статистикой и отчетами

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 18 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,34%, до 4486 пунктов, Nasdaq вырос на 0,84%, а Dow Jones опустился на несущественные 0,1%. В лидеры роста вышли сектора циклических потребительских товаров (+1,2%) и технологических компаний (+0,85%). Среди аутсайдеров оказались сектора коммунальных услуг (-0,97%) и здравоохранения (-0,72%).

Apple (AAPL: +1,2%) представила новый MacBook Pro, третье поколение AirPods и обновления для Apple Music.

В отношении Walt Disney (DIS: -3,0%) аналитики высказывают опасения по поводу замедления темпов роста сервиса Disney +.

На Medtronic plc (MDT: -5,5%) давление оказали новости о расширении объемов отзыва устройств для лечения и профилактики заболеваний головного мозга.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. S&P 500 ушел в минус, отреагировав на публикацию данных о динамике промпроизводства в США за сентябрь. Показатель опустился на 1,3% м/м при прогнозе роста на 0,2%. Негативная динамика промышленного производства связана с последствиями урагана «Ида» и с дефицитом полупроводников. Однако фондовый рынок быстро отыграл снижение благодаря ценам на нефть и снижению доходности казначейских облигаций США.

Фьючерсы на WTI выросли на 0,2%, до $82,44 за баррель. Доходность 10-летних госбондов поднялась на 1 п.п., до 1,58%, после падения с максимума 1,63% внутри дня. Восстановление доходности поддержало акции «роста», пока широкий рынок двигался в боковике.

Азиатские фондовые площадки завершили сессию 19 октября в плюсе. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,65%, китайский CSI 300 вырос на 0,99%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,36%. В свою очередь, EuroStoxx 50 с начала торгов снизился на 0,75%.

Доходность 10-летних трежерис остается на отметке 1,58%. Цена на фьючерс Brent превышает $85 за баррель. Золото падает до $1764 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4475–4525 пунктов.

Сегодня выйдут данные по объему строительства новых домов в США за сентябрь (прогноз: 1,620 млн против 1,615 млн в августе).

19 октября результаты за третий кварта представят:

Johnson & Johnson (JNJ: -0,9%) прогноз EPS: $2,36

Procter & Gamble (PG: -1,2%) прогноз EPS: 1,59

Travelers (TRV: -1,5%) прогноз EPS: $1,91

Philip Morris (PM: -0,94%) прогноз EPS: $1,56

Netflix (NFLX: +1,54%) прогноз EPS: $2,57

Особый ажиотаж вызывает предстоящий релиз результатов Netflix. Участники рынка ожидают, что количество подписчиков стриминг-сервиса увеличилось на 3,8 млн при прогнозе менеджмента на уровне 3,5 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке в 59 пунктов.

Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. «Бычья» дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму.