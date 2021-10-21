ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня останется в 4250-4300 пунктов в ожидании внешних сигналов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера, несмотря на внутридневные всплески нервозности, мировые рынки подросли. Развитые и развивающиеся рынки, по индексам MSCI, смогли завершить день на позитивной ноте (MSCI World: +0,4%; MSCI EM: +0,5%), как товарные рынки, в первой половине дня испытывали давление, вызванное растущими долларовыми ставками. Однако поддержка со стороны улучшившейся к концу дня конъюнктуры товарных рынков (внутридневные «просадки» в нефти, меди и никеле были отыграны) и позитив с сезона отчетности в США (порадовали представители сектора здравоохранения, Verizon) позволил европейским и американским индексам завершить день преимущественно умеренным ростом, причем Dow Jones IA (+0,4%) в ходе торгов протестировал исторические максимумы. Отметим, что поддержку общерыночному сантименту оказала и публикация «Бежевой книги» ФРС: в своем квартальном региональном экономическом обзоре регулятор отметил, что экономика США росла в сентябре-начале октября «скромными или умеренными» темпами, несмотря на повышенное инфляционное давление, причем прогнозы в большинстве регионов страны «в целом остались положительными».

По состоянию на утро четверга на мировых рынках вновь преобладает консервативный настрой. Фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно снижаются, как и ключевые азиатские фондовые рынки, отыгрывая не порадовавшую инвесторов финотчетность IBM и прогнозы Tesla, а также негативные новости по China Evergrande Group (компания не смогла продать одно из своих подразделений), усугубляющие ее финансовое состояние. Под некоторым давлением и товарные рынки. Полагаем, что сегодня рынки большую часть дня проведут в консолидации, а настроения в конце дня определит блок данных по США, в числе которых недельные данные по числу заявок на пособия по безработице и продажи жилья на вторичном рынке, способные скорректировать оценки состояния американского потребителя.

Индекс МосБиржи (+0,3%) по итогам среды смог показать рост, хотя и испытывал в течение торговой сессии давление, вызванное локальными всплесками нервозности на мировых фондовых и товарных рынках. Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора при поддержке вернувшихся выше 85 долл./барр. котировок нефти Brent. Хотя «фишки» сегмента и показали преимущественно умеренный рост, ЛУКОЙЛ (+0,9%) обновил исторические пики, а отстающая от сектора Татнефть (+1,3%) – максимумы с апреля. В акциях других секторов наблюдался сегментированный спрос. Так, в акциях металлургов, неплохо отскочивших последние дни, заметно вырасти здесь смог лишь РУСАЛ (+1,7%). А вот в других представителей сегмента наблюдалась тенденция к частичной фиксации прибыли, как в акциях сталелитейщиков (ММК: -1,1%; Северсталь: -1,5%), так и в производителях драгметаллов, хотя Полиметалл (+0,9%) и смог остаться в «плюсе».

В телекомах неплохо вырос Ростелеком (оа: +1,5%; па: +2,0%), в Интернет-сегменте – MAIL.RU (+2,6%), в девелоперах – Мостотрест (+1,7%), в электроэнергетике – Интер РАО (+0,8%) и ряд представителе сетевого комплекса, в частности, МОЭКС (+3,1%) и «префы» Ленэнерго (+5,4%). Слабо смотрелись «фишки» финсектора (Сбер: -0,8%; ВТБ: -1,4%; МосБиржа: -3,8%), а также безыдейный ПИК (-3,2%), Учитывая некоторое ухудшение внешнего фона, полагаем, что сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 4250-4300 пунктов. Сегодня из значимых внутренних новостей отметим финотчетность НЛМК.

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