Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 4 074,7600 руб/1 г золота и 55,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 074,7600 руб.

1 грамм серебра - 55,3000 руб.

1 грамм платины - 2 398,7900 руб.

1 грамм палладия - 4 719,9902 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,6001 р. (0,31%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7900 р. (0,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,2898 р. (1,43%) . dims

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