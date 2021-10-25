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«Фридом Финанс»: Повышение ставки ЦБ поддержит акции банков

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 22 октября преобладало снижение. Поводом для него стал негативный внешний фон. В лидеры роста без новостей вышли акции Абрау-Дюрсо (+31,22%). Коррекцию после ралли продолжили бумаги ДЭК (-17,88%). Пара USD/RUB в моменте опускалась ниже 70.

Банк России резко повысил ключевую ставку. Это решение стало неожиданным для участников рынка. ЦБ отметил возрастающие инфляционные риски, в том числе связанные с новыми противоэпидемическими ограничениями, и выразил готовность повысить ключевую ставку даже на 100 б. п., если это потребуется. Переход к нейтральной политике теперь прогнозируется не ранее середины 2023-го. А усредненная ключевая ставка в будущем году может превысить 8%. Главными бенефициарами ужесточения денежно-кредитной политики станут банки. В этой связи мы не исключаем повышения оценок справедливой стоимости финансового сектора.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Вектор движения на отечественных площадках во многом определит внешний фон. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4150–4200 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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