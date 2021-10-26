Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» рекордным объемом 15 млрд руб.

20 октября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 со сроком обращения 2 года, купонным периодом 91 день.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,6% годовых, а объем выпуска – не менее 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объем размещения до 15 млрд руб. и установить ставку купона 9,5%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Мы рады поздравить ЭР-Телеком, одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России, с размещением рекордного объема облигаций. Укрепление рыночных позиций и рост финансовых показателей благоприятно отразился на спросе в процессе сбора заявок – это подтверждает рекордный объем размещения для эмитента. Мы рады возможности впервые представлять интересы ЭР-Телеком на рынке капитала и считаем облигации данного эмитента интересным инструментом для приобретения нашими клиентами и партнерами», – прокомментировал директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоялось 22 октября 2021 года.

Организатором размещения облигаций также выступили: Альфа Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.