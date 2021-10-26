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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 октября: 4 056,9700 руб/1 г золота и 54,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 056,9700 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 354,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 581,9102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,3801 р. (0,65%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,76%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 67,7201 р. (2,80%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8102 р. (0,19%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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