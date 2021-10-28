«Фридом Финанс»: S&P 500 сбавляет обороты

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 26 октября на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 подрос на 0,18%, достигнув 4574 пунктов, Nasdaq и Dow Jones не показали выраженной динамики, прибавив 0,06% и 0,04% соответственно. Компании «роста» выглядели немного лучше компаний «стоимости». В лидерах оказались энергетический (+0,68%) и коммунальный (+0,45%) секторы. В аутсайдеры под давлением котировок Lockheed Martin (LMT: -11,8%) и Facebook (FB: -3,9%), квартальная выручка которых недотянула до консенсуса, попали промышленный (-0,56%) и коммуникационный (-0,48%) секторы.

DraftKings (DKNG: +4,1%) отказалась от приобретения Entain.

United Parcel Service (UPS: +7%) повысила прогноз маржи операционной прибыли на 30 б.п., до 13% по итогам года.

Выручка Lockheed Martin (LMT: -11,8%) за третий квартал оказалась ниже ожиданий аналитиков.

Индекс доверия потребителей (CB) за октябрь неожиданно вырос до 113,8 пункта при прогнозе 108,3, прервав длившееся три месяца подряд снижение. Продажи новых домов в сентябре также превзошли ожидания, рост цен на жилье в августе замедлился.

Доходность казначейских облигаций США была разнонаправленной на фоне сглаживающейся кривой, несмотря на благоприятную статистику. Доходность «двухлеток» увеличилась на 2 б.п., до 0,45%, доходность «десятилеток» на столько же снизилась и составила 1,62%. Фьючерсы на нефть WTI прибавили в цене 1,1%, до $84,65 за баррель.

Площадки Юго-Восточной Азии завершили сессию 27 октября в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,60%, китайский CSI 300 упал на 1,31%, японский Nikkei 225 снизился на 0,03%. EuroStoxx 50 с открытия торгов не показывает значимой динамики.

Цена на фьючерс Brent составляет $86,4 за баррель. Золото падает до $1792 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4550–4600 пунктов.

Сегодня выйдут данные о базовых заказах на товары длительного пользования в США за сентябрь (прогноз: 0,4% против 0,3% в августе).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился с 61 пункта до 60.

S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о сильных позициях «быков», а RSI приблизился к зоне перекупленности.