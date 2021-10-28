ПСБ: Ритейлер Fix Price объявил финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Ритейлер Fix Price объявил финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Выручка Fix Price в 3 квартале выросла на 17,8%, EBITDA на 17,1%, а чистая прибыль на 84,2%. За счет специфики бизнес-модели, Fix Price может снижать воздействие негативных внешних факторов и чувствовать себя более устойчиво в период кризиса, а также это позволяет удерживать рентабельность EBITDA на стабильно высоком для ритейла уровне – около 19%. Последние отчеты позволили оценить, насколько эффективно компания расходует привлеченные в ходе IPO средства и как совершенствует текущую бизнес-модель в условиях повышения конкуренции и низкой платежеспособности населения. Проанализировав представленные данные, мы подняли целевой уровень по бумагам Fix Price до 730 руб./акцию, что дает потенциал роста к текущей цене 19%.

Жесткий дискаунтер Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен – предоставил финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г.

Выручка Fix Price в 3 квартале выросла на 17,8%, до 57,85 млрд рублей. За 9 месяцев данный показатель увеличился на 24,3%, до 163,97 млрд рублей. Рост был обусловлен увеличением среднего количества магазинов, а также ростом LFL продаж на 4,4%. Трафик в сопоставимых магазинах в июле-сентябре 2021 года вырос на 0,3% г/г за счет рекламных мероприятий для трафикообразующих категорий товаров, что позволило частично компенсировать снижение платежеспособности населения.

EBITDA выросла по итогам квартала на 17,1%, до 10,964 млрд рублей, а рентабельность составила 19%, что сопоставимо с прошлогодними результатами. По итогам 9 месяцев также наблюдался рост EBITDA на 21,5%, до 30,8 млрд рублей, а рентабельность аналогична квартальному значению (18,8%), и находится на одном из самых высоких уровней среди ритейлеров. Благодаря бизнес-модели жесткого дискаунтера, Fix Price может снижать воздействие внешних факторов на финансовые результаты за счет введения нового ассортимента в более высоких прайс-поинтах, адресных изменений параметров товаров под собственной торговой маркой и быстрой ротации ассортимента.

Fix Price в 3 квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 84,2%, до 5,12 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль ритейлера также выросла на 26,4%, до 14,907 млрд рублей. Во многом значительный рост связан с низкой базой 2020 года.

Капитальные вложения за 3 квартал составили 1,4 млрд рублей, что чуть больше прошлогодних значений (1,1 млрд рублей). Рост был обусловлен инвестициями в развитие сети распределительных центров и IT, при этом 58% от капитальных затрат пришлись на открытие новых магазинов.

FCF вырос в 3 квартале на 52% г/г, а за 9 месяцев на 38% г/г. Рост во многом обусловлен низкой базой операционного денежного потока в 2020 году.

Скорректированный чистый долг компании составил 27,69 млрд рублей по сравнению с 5,92 млрд рублей на конец сентября 2020 г. Соотношение этого показателя к EBITDA повысилось с 0,2х до 0,7х. Однако для стратегических целей и дивидендной политики компании важнее показатель по МСФО 17, который составил 0,5х, (как и в аналогичном периоде 2020 г.), что ниже порогового значения 1,0x, заложенного в прогнозе.

В конце сентября 2021 года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 9,78 млрд рублей или 11,5 рублей на акцию, что соответствует 100% чистой прибыли по МСФО за полгода. Согласно текущей дивидендной политике, Fix Price планирует платить дивиденды дважды в год. Целевой коэффициент дивидендных выплат составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО. На данный момент дивидендная доходность составляет около 2%, что является нормальным уровнем для компании роста.

На конец сентября под управлением ритейлера было 4,75 тыс. магазинов, в том числе 4,33 тыс. магазинов в России. Также ритейлер подтвердил планы открыть около 730 магазинов (net, с учетом закрытий) в 2021 году.

Мы позитивно смотрим на перспективы Fix Price: компания фактически является монополистом рынка жестких дискаунтеров и постоянно наращивает свою долю. За счет специфики бизнес-модели, Fix Price может снижать воздействие негативных внешних факторов и чувствовать себя более устойчиво в период кризиса, а также это позволяет удерживать рентабельность EBITDA на стабильно высоком уровне. Мы изначально оценивали стоимость компании ниже цены первичного размещения на МосБирже, и на данный момент бумаги действительно торгуются на 16% ниже цены IPO. Однако последние отчеты позволили оценить, насколько эффективно компания расходует привлеченные в ходе IPO средства и как совершенствует текущую бизнес-модель в условиях повышения конкуренции и низкой платежеспособности. Проанализировав представленные данные, мы подняли целевой уровень до 730 руб./акцию, что дает потенциал роста к текущей цене 19%.

ПАО «Промсвязьбанк»