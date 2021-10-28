ПСБ: В отсутствие улучшений на рынке нефти индекс МосБиржи сегодня опустится "под" 4200 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду мировые рынки перешли к снижению. Развивающиеся и развитые рынки, по индексам MSCI, потеряли 0,5% и 1% соответственно ввиду усиления экономических опасений и накрывшей товарные рынки волны фиксации прибыли. Поводом для ухудшения общерыночных настроений выступили приближение заседания ФРС (2-3 ноября), вернувшее опасения относительно более ранних сроков повышения ключевой ставки ФРС, что привело к росту «короткого» конца доходности UST, а также невнятная статистика по США. Так, вчера заказы на товары длительного пользования сократились в сентябре на 0,4% м/м. И хотя консенсус Рейтер ожидал более сильного снижения (-1,1% м/м), предыдущее значение было неожиданно пересмотрено в сторону понижения вернув опасения по состоянию американской экономике перед сегодняшней публикацией 1 оценки ВВП США за 3 кв. и ввиду рисков сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Не порадовали и прогнозы представителей промышленности, отметивших рост цен и риски продажам из-за проблем с поставками. В результате циклические сектора заметно скорректировались, ведомые акциями сырьевых компаний и финансовых учреждений. Впрочем, крепость hi-tech, поддерживаемая снижением «длинных» долларовых ставок и хорошими корпоративными новостями (Microsoft: +4,2%; Alphabet: +4,8%), сдержала развитие коррекционного движения основных американских индексов (S&P500: -0,5%; NASDAQ Composite: 0%).

Негативные настроения на мировых рынках утром четверга сохраняются. Азиатские индексы вновь снижаются, корректируются и ключевые товарные рынки, хотя нефть Brent пытается отыграть часть утренних потерь. Лишь фьючерсы на американские индексы находятся в небольшом «плюсе», смягчая коррекционный настрой. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут вновь новости в сезона отчетности (в фокусе - финрезультаты и прогнозы Amazon и Apple) и 1-я оценка ВВП США за 3 кв. Полагаем, что и сегодня мировые рынки могут остаться под давлением, склонны надеяться на стабилизацию настроений к концу дня.

Вчера индекс МосБиржи (-0,1%) вновь оставался под давлением фиксации прибыли, в ходе торгов пытаясь уйти ниже отметки 4200 пунктов на фоне падения цен на сырьевых рынках. Вновь хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора (Татнефть: -2,9%; Роснефть: -1,9%; ЛУКОЙЛ: -1,6%), отыгрывающие откат котировок нефти марки Brent от 85 долл./барр. Заметно отошли от своих максимумов бумаги производителей минеральных удобрений (ФосАгро: -1,7%; Акрон: -2,7%). Невнятно смотрелись и «фишки» финансового сектора, несмотря на неплохую отчетность ВТБ (-1,6%) и повышение банком прогноза по чистой прибыли по итогам года до 300-310 млрд руб., а также преддверие публикации финотчетности Сбера (-0,2%), ожидаемой сильной. Здесь лишь подорожали лишь акции банка Санкт-Петербург (+3,7%), обновившие максимумы. Точечный спрос наблюдался в бумагах металлургических и горнодобывающих компаний. Здесь смогли прибавить котировки акций производителей драгоценных металлов (Полюс: +3,6%; Полиметалл: +1,6%), в то время как остальные ликвидные бумаги, ввиду сильной просадки цен на металлы и уголь, в основном заметно подешевели, ведомые РУСАЛом (-4,8%) и НорНикелем (-1,9%). Против рынка двигался потребсектор, где большинство ликвидных бумаг росло на фоне неплохой отчетности Х5 (+1,3%) и ожиданий публикации финансовых результатов Магнита (+1,5%), в которой впервые будут консолидированы данные Дикси. Из прочих бумаг отметим ралли в Яндексе (+5,0%) на фоне вышедших финансовых результатов, оказавшихся выше ожиданий инвесторов.

Дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры товарных рынков заставляет опасаться усиления коррекционных настроений на рынке. Ждем, что индекс МосБиржи сегодня опустится «под» отметку 4200 пунктов. Выходящая сегодня финотчетность Магнита и Сбера вряд ли сможет оказать сильную поддержку и нивелировать влияние внешнего фона.

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