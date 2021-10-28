ПСБ: Импульс к росту цен на нефть постепенно иссякает
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Как ожидалось, цены на нефть Brent вчера скорректировались как в отсутствие идей для роста, так и на фоне невнятной статистики по запасам в США от Минэнерго. Так, запасы сырой нефти выросли на 4,3 млн барр., а запасы бензинов снизились на 2 млн барр., дистиллятов – на 0,4 млн барр. Индикатор спроса (поставки нефтепродуктов) за неделю также сократился, до 19,8 млн барр./день, но пока это не является критичным – 4-недельная средняя лишь немного ниже уровней 2019 г. Сегодня январский фьючерс Brent может пытаться инерционно отскакивать, но в целом считаем, что мощный импульс к росту себя уже исчерпал. Актуальным диапазоном считаем на сегодня 83-84 долл./барр.
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