«Открытие»: Рост доходностей ОФЗ заставляет рубль временно откатиться

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России настороженный. Промышленные металлы дешевеют, большинство азиатских рынков в минусе.

Однако нефть дорожает на фоне медленного роста добычи в ОПЕК. Слабость AUD в большей степени объясняется решением РБА отказаться от таргетирования доходностей. В остальном доллар даже немного слабеет. Впрочем, укрепление иены против доллара всё же говорит о снижении аппетитов к риску. Поэтому на старте дня российский рынок может проявить неуверенность, а рубль небольшую слабость.

В этот день будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере стран еврозоны. В самой еврозоне показатель ожидается на уровне 58,5 п. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктам.

В России Московская Биржа сообщит статистику торгов за октябрь, а «Ленэнерго» предоставит отчётность по РСБУ.

Финансовый сектор вспомнил, что рост доходностей ОФЗ — это позитив для банков

Отечественный рынок заметно вырос в первый торговый день ноября. Поводом для отскока стала краткосрочная перепроданность на предыдущей неделе и вполне позитивный фон. Нефть дорожала, как и промышленные металлы. В США индексы вновь обновили исторические максимумы. Даже китайская статистика по производственной активности оказалась весьма неоднозначной. PMI в производственной сфере от НБС упал до 49,2 п., а вот аналогичный PMI от Caixin вырос до 50,6 п., хотя ожидался без изменений на уровне 50,0 п.

По итогам торгов 1 ноября Индекс МосБиржи — 4221,49 п. (+1,7%), а Индекс РТС — 1866,98 п. (+1,3%).

Ноябрь для российского рынка вполне благоприятный месяц. Ростом заканчивались 8 из десяти ноябрей за последние десять лет. Впрочем, далеко не каждый сектор может рассчитывать на позитивный итог. Сектор строительных компаний упал на 1,03% и стал единственным отраслевым индексом, который закрыл день в минусе. На строительную отрасль продолжают давить ожидания более высоких ставок, что негативно отразиться на объёмах ипотечного кредитования и, как следствие, спросе на жильё.

Финансовый сектор, напротив, повысился на 3,1%, став лидером торгов. Первой реакцией акций финансовых организаций на повышение ставки ЦБ РФ были ожидания негативной переоценки инвестиций в облигации. Однако в среднесрочной перспективе более высокие ставки означают возможности получения прибыли при минимальных рисках. Лидерами в секторе стали бумаги TCS Group и Сбербанк.

Акции «М.Видео» в моменте поднимались до 613,3 рублей и завершили основную сессию выше 50-дневной скользящей средней, что последний раз можно было наблюдать 18 октября. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 35 рублей на акцию. Собрание акционеров обсудит дивиденды 3 декабря, датой права на получение дивидендов установлено 16 декабря. В настоящий момент дивидендная доходность акций «М.Видео» из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 6,3% (12-месячная дивидендная доходность). Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) составляет 5,8% с учетом цены акции 606,6 руб. на момент расчета. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 г. составляет около 11.8% и около 11.7% на 2022 год. Весьма привлекательные цифры.

Акции «Газпрома» заметно выросли в цене. В первой половине дня рост обеспечивался позитивной динамикой цены на газ в Европе, но затем уже цена начала снижаться, а вот статистика самой компании оказалась вполне позитивной. Добыча газа «Газпромом» за период с января по октябрь выросла на 15,2% по сравнению с 2020 годом до 422,6 млрд кубометров. Поставки на экспорт в дальнее зарубежье за 10 месяцев увеличились на 10,4% г/г до 158,8 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок за тот же период выросли на 17,2% г/г.

Совет директоров «Ленты» рассмотрит вопрос о делистинге всех ГДР на МосБирже, сообщил Reuters. Бумаги ритейлера в Лондоне подешевели, а на московской площадке перешли к снижению ближе к вечеру. Впрочем, вряд ли стоит считать эту новость свежей. Компания давно выражала идеи уйти с биржи.

Из российской статистики отметим рост PMI в обрабатывающих отраслях до 51,6 п. в октябре с 49,8 п. в сентябре. Ускорение производства происходит на фоне увеличения темпов роста новых заказов.

Рост доходностей ОФЗ заставляет рубль временно откатиться

Рубль начинал день неуверенно, затем попытался укрепиться, но негативная динамика рынка ОФЗ свела все попытки оптимистов на нет. Рост инфляции в РФ пока не прекращается, а это означает высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. Поэтому в краткосрочной перспективе рубль и рынок ОФЗ могут оставаться под давлением.

На Forex доллар слабел вместе с японской иеной, что указывает на присутствие аппетитов к риску. Среди валют EM наиболее сильные позиции оказались у турецкой лиры после встречи лидеров Турции и США на полях климатического саммита в Глазго. Рубль не был аутсайдером дня, но к вечеру доллар поднялся выше 71,5 рублей, а евро выше 83,0 рублей. После коррекционного отката движение на укрепление россиянина возобновиться. Первым признаком этого станет стабилизация доходностей на рынке ОФЗ.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,88 (-0,25%),

EUR-USD - $1,161 (+0,42%),

GBP-USD - $1,366 (-0,17%),

USD-JPY – 114,0 (+0,0%),

USD-RUB – 71,56 (+0,85%),

EUR-RUB – 82,93 (+1,23%).

Корпоративные отчёты позволяют индексам США обновлять рекорды

Американские индексы завершили день ростом до новых рекордных значений. Этому даже не смогла помешать относительно слабая статистика, хотя в рамках современной парадигмы рынка слабость данных означает менее агрессивные планы ФРС.

Индекс ISM США в производственной сфере снизился до 60,8 п. в октябре при ожиданиях 60,5 п. и 61,1 п. предыдущего значения. Показатель производственной активности от IHS Markit упал до 58,4 п. по сравнению с предварительной оценкой 59,2 п. Однако главный фокус этой недели всё же на корпоративных отчётах. 167 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500 отчитываются на текущей неделе.

Сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. (+4,81%) сообщает о том, что в октябре продажи билетов были максимальными с начала пандемии.

Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson (+9,07%) позитивно отреагировали на решение Евросоюза и США по тарифам на сталь и алюминий, так как компания могла столкнуться с крайне высокими ввозными пошлинами в Европе.

Coca-Cola Co. (-0,35%) подтвердила, что выкупит оставшиеся 85% акций BodyArmor, которые ей ещё не принадлежат, за $5,6 млрд наличности.

Акции Moderna потеряли более 2% на новостях, что изучение вакцины против COVID-19 для подростков может затянуться из-за неясной картины проявления побочных эффектов.

3 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Наиболее сильное падение в коммуникациях (-0,66%), а вот самый сильный рост в энергетике (+1,59%) и цикличных товарах (+1,46%).

По итогам торгов:

DJIA - 35913,84 п. (+0,26%),

S&P 500 - 4613,67 п. (+0,18%),

NASDAQ - 15595,92 п. (+0,63%).

Резервный банк Австралии отказывается от таргетирования доходностей государственных бондов

Неожиданные новости пришли из Ю. Кореи. Минфин страны вместе с Центральным Банком планирует выкупить с рынка государственные бонды на 2 трлн вон, или около $1,7 млрд, с целью стабилизации местного рынка облигаций. Впрочем, случилось это на фоне очередной статистики по инфляции, показавший максимальные темпы роста цен за десятилетие. На этом фоне корейская вона укрепляла позиции, а рынок акций демонстрировал существенный подъём. Бумаги Samsung Electronics дорожали более чем на 2,8%. Министр финансов также заявил о том, что власти страны предпримут усилия по включению Ю. Кореи в индекс MSCI Developed Markets.

Рынок в Китае торговался неуверенно, хотя власти страны заявляют о поддержке потребительской активности. Наиболее сильное давление оказывал финансовый сектор, который терял более 2%. Продолжается падение в секторе недвижимости. Правительство КНР опубликовало очередные руководящие принципы для создания потребительских услуг, включая уход за детьми, гостеприимство, оказание медицинских услуг. В секторе энергетики также снижение более чем на 2% на фоне продаж топлива из государственных резервов. Из позитива отметим лишь рост технологичных бумаг в Гонконге, хотя и случился он после нескольких дней распродаж.

Японские акции дешевели. Накануне рынок проявил повышенный оптимизм по поводу сохранения большинства ЛДПЯ в нижней палате парламента, но политической определённости оказалось недостаточно для многодневного ралли. Инвесторы переключились на ожидания результатов заседания ФРС. Плюс подоспело несколько неудачных отчётов. Слабая прибыль стала причиной глубокого снижения акций производителя косметики Pola Orbis, а также судостроительной Hitachi Zosen. Более позитивным квартал был у производителей электронных компонентов, что в мире с дефицитом микросхем не удивляет. Акции TDK Corp и Kyocera существенно подорожали.

Резервный Банк Австралии, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 0,1%. Однако случилось то, что РБА отказался от таргетирования доходности 10-летних бондов на уровне 0,1%. Вместо этого регулятор просто будет покупать облигации в объёме AUD4 в неделю, как минимум, до середины сентября. Австралийский доллар отреагировал на решение ослаблением на 0,6% против доллара США.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29531,10 п. (-0,39%),

Hang Seng - 25202,67 п. (+0,19%),

Shanghai Composite - 3498,68 п. (-1,29%).

ОПЕК не справляется с запланированным ростом добычи

Сырьевой рынок торговался разнонаправленно. Нефть пыталась расти и вернуть себе отметку $85 за баррель Brent, а вот промышленные металлы вновь под давлением.

Увеличение добычи в ОПЕК+ продолжает отставать от графика. Согласно данным Reuters, в октябре ОПЕК повысила добычу до 27,5 млн бар. в сутки, или всего на 190 тыс. вместо определённых квотой для ОПЕК на уровне 254 тыс. бар. в сутки. бар.

Предварительные результаты опроса Reuters показали, что на американском рынке ждут роста запасов нефти за прошлую неделю и сокращение запасов нефтепродуктов. Впрочем, пока конкретных цифр не появилось. Отчёт API поступит поздно вечером.

По состоянию на 9:00 мск: