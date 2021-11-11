ПСБ: Доля ипотеки на первичном рынке недвижимости Москвы снижается

Доля ипотеки на первичном рынке недвижимости Москвы снижается второй месяц подряд и в сентябре составила 43%. Падение доли связно с ограничениями по льготной ипотеке. Таким образом, спрос на рынке недвижимости в столице во многом поддерживается благодаря покупкам без привлечения кредитных средств, которые могут перейти к снижению из-за возможного сокращения инвестиционного спроса на недвижимость на фоне снижения доходности от сдачи квартир в аренду и роста доходности безрисковых финансовых инструментов. В 4 квартале 2021 года ожидаем, что спрос на недвижимость в Москве будет снижаться, но по итогам всего 2021 года его рост составит 12,3%.

Доля ипотеки на первичном рынке недвижимости Москвы после достижения пика в июле (54%) снижается второй месяц подряд и в сентябре составила 43%.

Падение доли связно с ограничениями по льготной ипотеке после 1 июля 2021 года: ставка повышена до 7%, сумма льготного кредита ограничена 3 млн руб. Льготная ипотека действует до 1 июля 2022 года. Исходя из новых параметров и уровня цен на недвижимость, по этой программе можно по-прежнему приобрести однокомнатную квартиру в большинстве регионов с административными центрами – городами с населением более 1 миллиона человек, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Таким образом, спрос на рынке недвижимости в столице во многом поддерживается благодаря покупкам без привлечения кредитных средств. Однако этот спрос может перейти к ослаблению в ближайшие кварталы. Это связано с возможным сокращением инвестиционного спроса на недвижимость на фоне снижения доходности от сдачи квартир в аренду в Москве (доходность 4,0% в 3-м квартале 2021 года) из-за заметного роста цен на них (+22,1% г/г в 3-м квартале 2021 года). В условиях повышения процентных ставок депозиты и краткосрочные облигации становятся привлекательнее. Доходность 2-летних ОФЗ в ноябре поднялась выше 8,4%.

В результате потенциальные покупатели могут предпочесть вкладывать денежные средства в эти финансовые инструменты вместо инвестирования в квартиры.

Ослабление ипотечного кредитования и возможное снижение интереса к инвестициям в недвижимость в условиях высоких процентных ставок отрицательно влияют на рынок недвижимости. В 4 квартале 2021 года ожидаем, что спрос на недвижимость в Москве будет снижаться, но по итогам всего 2021 года его рост составит 12,3%.

ПАО «Промсвязьбанк»