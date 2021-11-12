ПСБ: АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Сегодня АЛРОСА представила финансовые результаты за 3 квартал 2021 г. Компания снизила выручку и чистую прибыль, что обусловлено сокращением производственных запасов до исторических минимумов из-за сильного спроса, а также высокой базой предыдущего квартала. Представленная отчетность и оптимистичный взгляд компании на ближайшие перспективы рынка подтверждают крепкий дивидендный профиль компании. Мы оцениваем справедливую стоимость акций АЛРОСЫ на уровне 168 рублей и рекомендуем «покупать». Ожидаем, что высокий спрос на алмазную продукцию вкупе с ограниченным предложением во всём мире благоприятно скажутся на финансовых показателях компании и, как следствие, на дивидендных выплатах.

АЛРОСА снизила реализацию в 3 квартале 2021 года: выручка упала на 18% кв/кв и составила 76,9 млрд руб.

На фоне рекордно низких производственных запасов, вызванных высоким спросом, компания сократила реализацию алмазов до 9,2 млн кт (-19% кв/кв), в результате чего выручка АЛРОСЫ составила 76,9 млрд руб. (-18% кв/кв). При этом добыча алмазов за отчётный период увеличилась на 26% кв/кв, до 8,8 млн кт.

Менеджмент компании отмечает сохраняющийся спрос на алмазы, в 3 квартале 2021 года продажи ювелирной продукции в США превзошли на 50% докризисные уровни 2018-2019 годов. Вместе с тем наблюдается истощение запасов у добывающих компаний во всём мире, зачастую поставки продукции осуществляются непосредственно с производства. По прогнозам АЛРОСА, добыча алмазов в ближайшие годы будет находиться на 20-25% ниже допандемийных уровней.

EBITDA компании в 3 квартале 2021 года снизилась на 24% кв/кв

EBITDA в отчетном периоде составила 34,6 млрд руб. (-24% кв/кв), снижение произошло из-за сокращения реализации алмазов, а также ввиду сильных результатов предыдущего квартала. Рентабельность по EBITDA упала до 45% против 49% кварталом ранее. Чистая прибыль АЛРОСЫ также сократилась, за 3 квартал она составила 25 млрд руб. (-17% кв/кв). Снижение рентабельности главным образом объясняется реализацией низкомаржинальной продукции, которая была приобретена в рамках аукциона Гохрана.

Свободный денежный поток в отчётном квартале вырос в 2 раза, до 24,5 млрд руб.

Рост СДП связан со снижением оборотного капитала вследствие увеличения авансов от покупателей алмазной продукции на 87% кв/кв, до 14,9 млрд руб. Во втором квартале наблюдалась противоположная ситуация, что привело к резкому росту оборотного капитала. Капитальные затраты составили 5,4 млрд руб. (+20% кв/кв), что находится в рамках средних значений прошлых лет. Компания прогнозирует, что кап.затраты за 2021 год составят 21 млрд. руб.

В соответствии с дивидендной политикой мы ожидаем, что выплата за второе полугодие может составить 6 рублей на акцию.

Из-за выплаты промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2021 года, чистый долг АЛРОСЫ вырос до 8,9 млрд долл., таким образом, коэффициент «Чистый долг/EBITDA LTM» на конец сентября составил 0,1х.

Согласно дивидендной политике компании, при таких значениях коэффициента на дивидендные выплаты может быть направлено 100% свободного денежного потока. Мы ожидаем, что по итогам второго полугодия, АЛРОСА может выплатить дивиденд в размере 6 рублей на акцию, это предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок акций компании, на уровне 4,5%. А по итогам текущего года, дивидендная доходность превысит 11%.

Мы оцениваем представленную отчетность как ожидаемо сильную. Несмотря на снижение выручки и чистой прибыли, свободный денежный поток вырос в 2 раза. Прогноз компании позволяет ожидать хороших результатов по результатам 2021 года. Мы смотрим на АЛРОСУ, как на крепкую дивидендную историю. Наша оценка справедливой стоимости АЛРОСЫ - 168 руб./акцию с рекомендацией «покупать». Ожидаем, что благоприятная рыночная конъюнктура позволит компании по итогам года показать двухзначную дивидендную доходность.

ПАО «Промсвязьбанк»