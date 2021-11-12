«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Роснефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция обернулась разворотом вверх. Лидерами роста без новостей стали акции Сургутнефтегаза (+17,38%). Скорректировались после ралли котировки ИСКЧ (-10,38%) и Квадры (-11,16%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,00–71,50.

Роснефть (+0,70%) отчитается за третий квартал по МСФО В консенсусе заложен рост выручки на 62% г/г, до $31 200 млн, EBITDA в размере $8 660млн с рентабельностью 27%, прибылью в объеме $4 000 млн и свободным денежным потоком $3,8 млрд. Наш прогноз предполагает прибыль в размере 371 млрд руб. Заметное улучшение финансовых показателей компании обусловлено ростом цен на углеводороды, а также смягчением условий сделки ОПЕК+. Дополнительным позитивным драйвером для Роснефти может стать разрешение на экспорт трубопроводного газа. В этом случае компания сможет поставлять за рубеж от 10млрд куб. м газа в год. При средней цене $400 за тыс. куб. м в 2022-м это обеспечит компании доходы свыше $4 млрд.

Акции Аэрофлота (-1,3%) скорректировались на фоне новостей о подготовке к ведению QR-кодов для пассажиров. Мы полагаем, что это ограничение не вызовет серьезных трудностей у авиаперевозчика, так как эта мера уже действует в Европе и Азии. Решение регуляторов повышает шансы на признание QR-кодов на международном уровне.

Наиболее вероятна разнонаправленная динамика. Внешний фон спокоен, важных международных новостей и статистики в фокусе нет. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 4150–4200 пунктов.