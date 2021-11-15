ПСБ: Финансовые результаты ГЭХ по итогам 9 месяцев 2021 года

Компании ГЭХ представили финансовые отчеты по итогам 9 месяцев 2021 года по МСФО, которые в целом оказались на уровне ожиданий рынка. Компании продемонстрировали рост выручки на фоне улучшения конъюнктуры на рынке электроэнергии.

Выручка Мосэнерго за отчетный период составила 155,3 млрд руб. (+27,2% г/г), EBITDA – 25,9 млрд руб. (+21,9% г/г), чистая прибыль – 7,3 млрд руб. (+37,4% г/г).

Выручка ТГК-1 за отчетный период составила 71,8 млрд руб. (+16,4% г/г), EBITDA - 17,8 млрд руб. (+7,9% г/г), чистая прибыль – 7,2 млрд руб. (+13,1% г/г).

Выручка ОГК-2 за отчетный период составила 104,5 млрд руб. (+17,7% г/г), EBITDA – 29,6 млрд руб. (+12,9% г/г), чистая прибыль – 14,4 млрд руб. (+19,5% г/г).

Увеличение выручки компаний ГЭХ обусловлено сильной конъюнктурой на рынке электроэнергии, где наблюдался рост потребления и цен на фоне восстановления деловой активности в экономике, а также в связи с холодной погодой в начале 2021 года. Наибольший рост выработки электроэнергии наблюдался у Мосэнерго (+13,8% г/г), далее следуют ОГК-2 (+11,4% г/г), ТГК-1 (+8,5%).

Все компании продемонстрировали положительную динамику EBITDA вслед за ростом выручки, рентабельность по этому показателю несколько снизилась: у Мосэнерго на 0,7 п. п. – до 16,7%, ТГК-1 на 2,0 п. п. – до 24,8%, ОГК-2 на 1,2 п. п. – до 28,3%.

Чистая прибыль компаний выросла вслед за EBITDA. Среди компаний Мосэнерго выделяется значительным приростом чистой прибыли на 37,4% на фоне контроля издержек, что привело к повышению эффективности бизнеса.

Среди компаний ГЭХ у ОГК-2 наблюдается положительная динамика свободного денежного потока (+8,1% г/г), в то время как у Мосэнерго (-22,9% г/г) и ТГК-1 (-57,7%) этот показатель снижается.

Представленные финансовые результаты ГЭХ в целом ожидаемы и обусловлены улучшением конъюнктуры на рынке электроэнергии. Ожидаем, что на дивиденды за 2021 год будет направлено 50% от чистой прибыли по МСФО, что обеспечивает привлекательную доходность для акций Мосэнерго (6,7%), ТГК-1 (9,8%), ОГК-2 (12,1%) при текущих котировках.

По итогам 2021 года мы ждем улучшения показателей за счет продолжения восстановления рынка электроэнергии. Рекомендуем покупать акции дочерних компаний ГЭХ: наибольшим потенциалом роста обладают акции ОГК-2 с целевой ценой 0,95 руб./акция (потенциал роста +38% от текущих котировок), для акций ТГК-1 целевая цена составляет 0,015 руб./акция (потенциал роста +31%), для акций Мосэнерго целевая цена составляет 2,45 руб./акция (потенциал роста +12%).

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