«Открытие»: ЦБ РФ не исключает более высокой доходности рубля

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, как и сырьевые контракты.

Однако нефть всё же дорожает, что предполагает наличие спроса на российские нефтяные бумаги. На валютном рынке относительное затишье, хотя индекс доллара пытается вернуться выше 95,50 пунктов, а валюты риска AUD и NZD под незначительным давлением.

Российский рынок может открыть торги незначительным ростом, а рубль продолжить отыгрывать свои незаслуженные потери предыдущей недели.

Безработица в Великобритании могла снизиться до 4,4% в сентябре с 4,5% в августе. Днём Международное Энергетическое Агентство опубликует свой ежемесячный отчёт по рынку нефти. В еврозоне уточнят ВВП за III квартал. Изменений в первоначальной оценке 2,2% роста относительно предыдущего квартала не ожидается. Розничные продажи в США могли увеличиться на 1,1% за октябрь. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,7% за октябрь. Далее индекс рынка жилья в США от NAHB. Выступят представители ФРС Баркин, Бостик, Дэли.

В России финансовую отчётность по МСФО предоставит Ozon Holdings.

Российский рынок частично отыгрывает несостоявшиеся геополитические проблемы

Отечественный рынок смог отыграть часть потерь, которые понёс в конце прошлой недели. Геополитические истории пока не получили сколь-либо значимого продолжения. Внешние рынки исчерпали объём страха, который испытали после выхода данных по инфляции в США, которая выросла до максимума более чем за 30 лет. Плюс к этому китайская промышленность немного ускорила рост в октябре до 3,5% вместо снижения до 3,0%. Аналогичное произошло с розничными продажами. К вечеру даже нефть стала помогать рынку своим ростом.

По итогам торгов 15 ноября индекс МосБиржи — 4135,14 п. (+0,33%), а индекс РТС — 1791,44 п. (+0,4%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 123,023 млрд рублей.

7 отраслевых индексов снизились и 3 снизились. Сектор нефти и газа стал аутсайдером дня, снизившись на 0,17%. Рост бумаг «Газпрома», «НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефти» компенсировало падение акций «Сургутнефтегаз» более чем на 5%.

Лидером дня стал сектор химии и нефтехимии (+2,28%). Наиболее сильный вклад в рост отраслевого индекса внесли бумаги «Акрона» и «ФосАгро».

В лидерах потребительского сектора (+0,44%) были бумаги «Белуга», «РусАгро» и «Лента».

Чистая прибыль группы «Русагро» по МСФО в III квартале 2021 года выросла в 3 раза в годовом сопоставлении до 17,822 млрд рублей. EBITDA повысилась только на 4% г/г до 8,603 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась до 16% с 23% в III квартале 2020 года. Рост выручки (+45% г/г до 53,204 млрд рублей) во всех бизнес-направлениях в годовом сопоставлении был обусловлен в первую очередь повышением цен на конечную продукцию. В то же время издержки в масложировом и мясном дивизионах росли опережающими темпами на фоне увеличения расходов на сырье и корма, из-за чего наблюдалось общее сокращение маржинальности бизнеса.

Совет директоров ритейлера «Лента» утвердил положение о дивидендной политике. Компания намерена выплачивать дивиденды ежегодно, при этом подразумеваются даже промежуточные дивиденды, если текущее финансовое положение ритейлера будет стабильным. Дивиденды привязаны к свободному денежному потоку и учитывают коэффициент чистый долг/EBITDA. Если этот коэффициент будет выше 1,5х, то «Лента» будет направлять на дивиденды не более половины FCF. Если коэффициент будет от 1,0х до 1,5х, то акционеры могут рассчитывать на 100% FCF. Если же истый долг/EBITDA будет ниже 1,0х — можно рассчитывать на дивиденды свыше 100% FCF.

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на акцию. В настоящий момент дивидендная доходность акций компании из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 2,9% (12-месячная дивидендная доходность). Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) составляет 9,7% с учетом цены акции 515,1 руб. на момент расчета. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 г. составляет 8,2% и около 8,4% на 2022 год.

Совет директоров «Сегежи» рекомендовал дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 0,42 рубля на акцию. Дивполитика компании подразумевает до начала 2024 года фиксированные дивиденды от 3 до 5,5 млрд рублей не реже 1 раза в год, но при условии, что собственный капитал по консолидированной отчетности должен превышать размер уставного капитала после распределения дивидендов. С 2024 года дивиденды будут составлять от 75% до 100% FCF.

ЦБ РФ не исключает более высокой доходности рубля

Рубль провёл день в укреплении. Однако к вечеру изменения в паре с долларом оказались менее значительными, как в паре с евро.

Давление на евро могли обеспечить заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Выступая в Европарламенте она говорила о том, что инфляция начнёт замедляться уже в следующем году, хотя период высоких цен может оказаться более продолжительным, чем предполагалось ранее. В любом случае, Лагард выразила сомнение, что условия для повышения ставки появятся до конца следующего года.

В отличие от ЕЦБ, в российском Центральном Банке настроения иные. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступала в рамках комитета Госдумы по финансовому рынку. Согласно её заявлениям, на заседании 17 декабря будет рассматриваться вопрос необходимости дальнейшего повышения ставки. «Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей», - сказала Набиуллина. Возврат к нейтральному диапазону ставок ожидается не ранее середины 2023 года. В ЦБ нет уверенности в том, что природа текущего инфляционного давления является временной.

Доллар укреплял свои позиции против валют основных торговых партнёров, но слабел относительно сырьевых валют. Впрочем, турецкая лира обновила свой исторический минимум, достигнув 10,075 за доллар на ожиданиях очередного снижения ставки при более высокой инфляции.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,51 (+0,41%),

EUR-USD - $1,137 (-0,67%),

GBP-USD - $1,341 (-0,02%),

USD-JPY – 114,13 (+0,25%),

USD-RUB – 72,50 (-0,53%),

EUR-RUB – 82,38 (-1,07%).

Рост доходностей казначейских обязательств США сдержал рост акций

Торги в США завершились незначительным снижением индексов. Инфляционные страхи и риски роста стоимости кредита заставляют инвесторов проявлять осторожность. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,60%, что стало одной из главных причин сдержанности. Аналитики Goldman Sachs полагают, что инфляция может ещё больше ускориться в зимний период, чтобы затем начать замедляться.

Статистика также указывает на вполне устойчивый рост, который способен позволить ФРС действовать более решительно в борьбе с повышением цен, если, конечно, такая идея возникнет. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в ноябре на 11,1 п. до 30,9 п., хотя ожидалось более скромное повышение до 22,0 п.

Из корпоративных событий отметим рост акций Boeing Co. (+5,49%) на новостях с аэрокосмической выставки в Дубае. Компания подписала ряд контрактов на поставку 22 грузовых самолёта, включая 9 767-300BCF для DHL.

Продолжились распродажи в акциях Tesla (-1,9%) на фоне того, что основатель компании Илон Маск продал на прошлой неделе бумаги почти на $7 млрд.

4 отраслевых индексов снизились и 7 выросли. Наиболее сильный рост в коммунальных услугах (+1,31%) и энергетике (+0,83%), а самым слабым оказался сектор здравоохранения (-0,64%).

По итогам торгов:

DJIA - 36087,45 п. (-0,04%),

S&P 500 - 4682,80 п. (-0,00%),

NASDAQ - 15853,85 п. (-0,04%).

США и Китай обещали избегать конфликтных ситуаций

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. Однако на рынках Китая и Японии присутствовал оптимизм. В Китае возлагают надежды на улучшение отношений с Вашингтоном, а в Японии инвесторы реагируют на корпоративную отчётность.

Ночью состоялись виртуальные переговоры президентов США и КНР. Джо Байден и Си Цзиньпин признали ответственность за собой перед миром и обещали избегать конфликтных ситуаций. Китайские инвесторы рассчитывают на продолжение переговоров в различных форматах и снятие напряжённости по ряду направлений. Если же вернуться к фондовому рынку, то в Шанхае активно покупали акции потребительского сектора, а индекс производителей алкоголя вовсе подскочил на 4%. В Гонконге дорожали бумаги технологичных компаний, потребительского сектора и здравоохранения. Суб-индекс застройщиков повышался на более чем 2%. Исполнительный директор China Evergrande Вэи Ка Ян начал распродавать свои ценности, дабы внести личный вклад в платёжеспособность компании.

На японском рынке главную роль играли корпоративные отчёты. Впрочем, также отметим позитивное влияние иены, которая вновь ослабла до 114,15 за доллар. Акции Toyota Motor дорожали более чем на 2%. Компания заверила об успешной реализации производственного плана, который позволит довести продажи до 9 млн автомобилей в текущем финансовом году. Акции банков и страховых компаний позитивно отреагировали на рост доходностей по казначейским обязательствам США. К примеру, бумаги страховой Dai-ichi Life Holdings дорожали на 2,5%.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29803,84 п. (+0,09%),

Hang Seng - 25682,49 п. (+1,15%),

Shanghai Composite - 3530,47 п. (-0,08%).

Китай и США пока компенсируют высокие цены продажей стратегических резервов нефти

Нефть торговалась в небольшом плюсе, а вот промышленные металлы оставались под давлением. В последнем случае можно говорить о негативном влиянии более крепкого доллара.

Китайские нефтепереработчики перерабатывали около 13,75 млн бар. нефти в сутки, или 58,4 млн тонн за месяц. Однако доступный объём от импорта и внутренней добычи составил около 54,6 млн тонн. Соответственно, можно говорить о существенном использовании нефти из резервов около 3,8 млн тонн. В плане влияния на рынок это может оказывать краткосрочное давление на цены, но сокращение резервов также означает повышение уязвимости в форс-мажорных ситуациях. В октябре Китай импортировал лишь 8,9 млн бар. нефти в сутки на фоне высоких цен на нефть.

Источники Reuters также утверждают, что дальневосточные поставки российской нефти идут с максимальной почти за два года премией к рынку. Дефицит поставок также может наблюдаться в США, поскольку власти страны, скорее всего, продолжают продавать нефть из резервов. На позапрошлой недели было продано 3,1 млн бар., что привело к росту коммерческих запасов.

По состоянию на 9:00 мск: