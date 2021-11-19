ПСБ: На первичном рынке недвижимости Москвы усилился профицит предложения

На первичном рынке недвижимости Москвы в октябре усилился профицит, что отражается в росте количества квартир в продаже. Застройщики увеличивают предложение на фоне сильной ценовой конъюнктуры. Ожидаем, что профицит на рынке жилья в Москве сохранится до конца 2021 года, что будет способствовать стабилизации цен на квартиры.

В Москве в октябре на первичном рынке недвижимости в массовом сегменте количество лотов в продаже выросло на 23,0% г/г и составило 15,7 тыс. шт.

Увеличение предложения произошло в том числе за счет выхода новых объектов, в частности, проекта Никольские луга в ЮЗАО компании ПИК, а также открытия дополнительных продаж в корпусах проектов, которые девелоперы вывели ранее на рынок.

Активный выход нового предложения, вероятно, связан со стремлением увеличить объем продаж в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры.

Застройщики также продолжают делать акцент на компактном жилье, которое более доступно потенциальным покупателям, для поддержания продаж и цен. Средний размер лота, выставленного на продажу в массовом сегменте, в октябре уменьшился на 12,8% г/г, до 48,9 кв. м.

Ожидаем, что профицит на рынке жилья в Москве будет сохраняться до конца 2021 года, а доля компактного жилья продолжит увеличиваться, что приведет к стабилизации цен на квартиры.

ПАО «Промсвязьбанк»