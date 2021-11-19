«Фридой Финанс»: Банк ВТБ продал долю в капитале Магнита

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридой Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста опять стали бумаги Ozon (+6,61%). Обрушились обыкновенные акции Мечела (-11,64%). Пара USD/RUB вновь поднялась выше отметки 73,0 (на фоне снижения нефтяных цен к $80 за баррель), а котировки ОФЗ, напротив, опустились.

Банк ВТБ (+0,61%) выходит из капитала Магнита (-4,72%). Группа ВТБ объявила о продаже своего 17,3-процентного пакета акций ретейлера. 4,4% бумаг проданы на рынке. Оставшуюся долю выкупила Marathon Group. За прошедший год акции Магнита выросли более чем на 30%. В последнее время ставки репо были низкими, что может указывать на снижение доли бумаг в свободном обращении. Marathon Group пока не собирается наращивать свою долю в капитале ретейлера выше 30% (что потребовало бы направления оферты), но этого нельзя исключать в будущем. Кроме того, вполне возможно, что интерес к бумагам продемонстрируют и другие игроки. Выручка Магнита в этом году вырастет на 17% за счет приобретения сети «Дикси». При этом всего за пять лет продажи могут увеличится более чем на 75%, а прибыль — в три раза. Дополнительным драйвером для роста бизнеса ретейлера служит продовольственная инфляция, которая достигла 10,2%. Пока мы сохраняем таргет по акциям Магнита на уровне 7 955 руб., однако в связи с изменением состава акционеров через некоторое время не исключен ажиотаж на рынке с последующей скупкой акций продуктовой сети. Повышенная волатильность котировок может сохраняться в течение нескольких дней.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,0. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4070–4120 пунктов.