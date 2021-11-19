ПСБ: По состоянию на утро пятницы настроения на мировых рынках улучшаются

Сегодня ожидаем некоторого восстановительного укрепления рубля: пара доллар-рубль может находиться в диапазоне 72,5-73 руб., тяготея к его нижней границе

На фоне роста цен на нефть и отсутствия значимой статистики, ожидаем восстановления российского рынка. По нашим оценкам, индекс МосБиржи вернется в диапазон 4100 - 4150 пунктов и постарается продвинуться к ее верхней границе

Доходности ОФЗ вчера возобновили рост, отыгрывая данные по инфляции; с начала недели кривая выросла на 25-30 б.п. Сегодня ждём умеренного коррекционного восстановления котировок госбумаг

Газпром нефть (ДЕРЖАТЬ) отчиталась за 3 кв. 2021 г. по МСФО – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Газпром нефть отчиталась лучше ожиданий рынка по выручке и EBITDA, вровень - по чистой прибыли. Сильные финансовые результаты обусловлены ростом добычи на фоне послаблений в рамках сделки ОПЕК+, объемов реализации и цен на нефть и нефтепродукты. Рост чистой прибыли обусловлен помимо прочих факторов и отсутствием убытка от курсовых разниц, как год назад (29,7 млрд руб.). Впервые за 12 лет у Газпром нефти зафиксирован самый низкий уровень долговой нагрузки: 0,32х (чистый долг/EBITDA). Мы положительно оцениваем результаты компании. За 9 мес. Газпром нефть выплатит рекордные дивиденды в 40 руб./акцию, доходность 7,7%. Последний день покупки для получения дивидендов - 24.12.2021.

ВТБ выходит из Магнита (ДЕРЖАТЬ) через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова – (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Акции Магнита негативно отреагировали на данную новость. Это связано с фактом неопределенности дальнейшего развития сети. Сначала драйвером роста Магнита был основатель С. Галицкий, после – госбанк в лице ВТБ, каким образом сейчас будет выстраиваться стратегия компании, и сохранится ли она в прежнем виде, неясно. Мы считаем пока, что это событие умеренно негативно для бумаг Магнита. Но подобный негативный эффект будет носить временный характер, и если Marathon Group продолжит курс развития ритейла, начатый в этом году, компания будет продолжать стремительный рост. ВТБ завершил свой инвестиционный цикл в компании в качестве финансового инвестора, что может сигнализировать о зрелости Магнита. За последний год Магнит нарастил значительно долю рынка и вплотную приблизился к лидеру российского Ритейла, Х5 и мы продолжаем позитивно смотреть на его долгосрочные перспективы. Также напоминаем, что Магнит регулярно платит дивиденды и пересматривает дивидендную политику в пользу инвесторов.

ПАО «Промсвязьбанк»