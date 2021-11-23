Комментарии

ПСБ: В понедельник распродажа российского долга усилилась – кривая выросла на 20-26 б.п. Доходность 5-летних ОФЗ достигла 8,91% годовых, 10-летних – 8,6% годовых, вновь обновив максимумы с 2018 года. Доходности госбумаг уже закладывают повышение ставки до 8,75%-9,0% на ближайших заседаниях, что выглядит чрезмерно (наш прогноз - 8,0%-8,5%). Вместе с тем, на первый план выходят геополитические риски, которые и будут определять дальнейшее движение рынка. При их ослаблении ждем достаточно резкого отката кривой госбумаг на 15-20 б.п. вниз. В текущих условиях Минфин, скорее всего, отменит завтрашние аукционы. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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