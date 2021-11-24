Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на мировых рынках улучшаются

Сегодня мы ожидаем возврат пары доллар-рубль к уровням конца прошлой недели, зоне 73-73,5 руб.

Ожидаем роста индекса МосБиржи выше 4000 пунктов уже в начале торгов и сохранения положительной динамики рынка в течение дня, чему будет способствовать крепость цен на рынке нефти

Ожидаем восстановление котировок госбумаг, которые в моменте выглядят перепроданными на фоне коррекционного восстановления рубля и снижения CDS. Дополнительным фактором поддержки выступит отмена сегодня аукционов Минфина

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. 2021 года снизил EBITDA на 11% г/г, до $986 млн – при этом показатель оказался выше прогноза - (ПОЗИТИВНО

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты Полюса оказались вновь лучше консенсуса. В сравнении с 3 кв. 2020 года наблюдается снижение финансовых показателей, что вполне ожидаемо на фоне падение цен на золото. Рентабельность по EBITDA хоть немного снизилась, но всё ещё остаётся выше, чем у конкурентов. Рост чистой прибыли объясняется сокращением расходов на обслуживание долга, а также переоценкой валютно-процентных свопов. Объём производства и реализации золота практически не изменился за отчётный период. Общие денежные затраты на проданную унцию (TCC) увеличились за период на 16% г/г - до $417/унц. из-за возросшей инфляции. Мы рекомендуем «покупать» акции Полюса.

ПАО «Промсвязьбанк»


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