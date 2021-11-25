ПСБ: Ожидаем восстановительной динамики рубля в ходе сегодняшних торгов

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в среду закрепилась в диапазоне 74-75 руб. у его верхней планки

Валютная пара второй день подряд на фоне повышенных объемов торгов остается в рамках диапазона 74-75 руб. Не дают окрепнуть рублю спад интереса глобальных инвесторов к российским активам и опасений роста страновой премии за риск. Поддержку же оказывают высокие цены на нефть марки Brent, а также преддверие налоговых выплат (НДПИ, НДС, акцизы). Отметим, что валюты ЕМ демонстрируют аналогично невнятную динамику.

Сегодня в утреннюю сессию рубль торгуется с незначительным укреплением. Фьючерсы на нефть марки Brent и азиатские рынки торгуются в плюсе, что может позволить развить восстановительную динамику рубля по отношению к доллару.

Сегодня в США национальный праздник - День Благодарения. Ввиду чего, по нашим оценкам, на валютном рынке возможна пониженная торговая активность и, как следствие, волатильность. Мы считаем, что сегодня создается благоприятный фон для некоторого укрепления рубля и частичного сброса его перепроданности, с выходом валютной пары доллар-рубля чуть ниже отметки 74 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"