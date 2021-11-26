ПСБ: Финансовые результаты РусГидро по итогам 3 квартала 2021 года

РусГидро представила финансовый отчет по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост выручки и EBITDA на фоне восстановления выработки электроэнергии и увеличения цен на нее. Однако чистая прибыль снизилась, на что во многом повлияла переоценка беспоставочного форварда на акции РусГидро.

Выручка в 3 квартале 2021 года составила 102,1 млрд руб. (+9,6% г/г), EBITDA – 25,6 млрд руб. (+12,0% г/г), чистая прибыль – 12,2 млрд руб. (-10,9% г/г).

Рост выручки обусловлен увеличением продаж электроэнергии (+7,4% г/г) и мощности (+6,5% г/г) за счет ввода в эксплуатацию в 2020 году Зарамагской ГЭС-1, Верхнебалкарской МГЭС, Усть-Джегутинской и Барсучковской МГЭС.

В части расходов отметим, что наиболее высокий темп роста затрат приходится на покупную электроэнергию и мощность (+15,4% г/г), услуги сторонних организаций и прочие расходы (+12,5% г/г), что сдержало рост рентабельности по EBITDA, которая увеличилась на 0,5 п.п., до 25,1%.

Чистая прибыль снизилась вследствие уменьшения финансовых доходов, что во многом обусловлено изменением справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции РусГидро.

Капитальные затраты в 3 кв. 2021 года снизились на 36,0% г/г, а свободный денежный поток стал отрицательным и составил -7,5 млрд руб. Показатель чистый долг/EBITDA остался без изменений и составил 1,0x.

Мы отмечаем улучшение динамики выручки и EBITDA на фоне восстановления выработки электроэнергии гидроэлектростанциями, а также высоких цен на оптовом рынке электроэнергии.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки акций компании. В долгосрочной перспективе акции компании интересны как дивидендная история с доходностью на уровне около 7% при текущих котировках. Наша целевая цена для акций РусГидро составляет 0,99 руб./акция, потенциал роста 24%. Мы рекомендуем «покупать» акции РусГидро.

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