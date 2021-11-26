«Фридом Финанс»: Российский рынок решил не ждать «черной пятницы»

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На этой неделе российский фондовый рынок продемонстрировал самое сильное снижение с марта 2020-го. Индекс РТС потерял почти 15% менее чем за месяц. Между тем на зарубежных площадках в это время наблюдалась положительная динамика, американские индексы S&P 500 и Nasdaq-100 обновили максимумы. Рубль, еще месяц назад возглавлявший рейтинг самых доходных валют, в паре с долларом США опустился ниже, чем был в начале года.

Причиной отрицательной динамики на отечественных фондовых площадках стало одновременное воздействие нескольких негативных факторов. Давление на котировки оказал уход нефтяных цен ниже $80 за баррель на фоне противоречивых новостей. С одной стороны, на сырьевых рынках Юго-Восточной Азии сохраняется высокий спрос, обусловленный дефицитом энергоносителей для промышленных потребителей. С другой — в Европе возобновляются карантинные ограничения, поэтому, несмотря на стартовавший отопительный сезон и недостаточный уровень запасов газа, спрос на углеводороды уменьшился.

О высокой вероятности продолжения коррекции сигнализирует техническая картина. Индекс РТС пересекает 200-дневную скользящую среднюю сверху вниз впервые с марта прошлого года. При этом индикаторы не указывают на перепроданность, а сильные уровни поддержки находятся существенно ниже текущего значения. Кроме того, технические факторы для многих бумаг с крупной долей в долларовом индексе также складываются в пользу дальнейшего снижения.

Неблагоприятен для роста и новостной фон. Инфляция в России подскочила до 8,19% в годовом выражении. Ряд аналитиков крупных инвестдомов высказывают мнение, что отечественный ВВП по итогам года может прибавить менее 3%. Биржевых игроков встревожила приостановка торгов облигациями Роснано, хотя она была совсем непродолжительной. Долг этой госкомпании на 75% гарантирован государством, но любая негативная новость может заставить международных инвесторов серьезно пересмотреть лимиты на квазисуверенные бумаги, особенно на фоне ослабления рубля до 75 за доллар. Доходность 10-летних ОФЗ подошла вплотную к 9% годовых, а CDS на них на максимуме за полтора года. Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8,5% годовых на заседании 17 декабря. Связанные с этим решением ожидания также негативно влияют на динамику рынка.

По нашим предположениям, давление комплекса факторов на рынок прекратится и спекулятивный отскок будет достаточно активным. Но способность отечественных фондовых индексов полностью восстановить потери во многом будет зависеть от внешнего фона. Коррекция в США спровоцирует аналогичную динамику и в России. Ориентиры для индекса Московской биржи: диапазон 3800–4000 пунктов, для пары USD/RUB: 72–75.

Рекомендуем спекулятивно покупать бумаги Ozon, Московской биржи, МТС, ФСК, Сургутнефтегаза, Татнефти. А для открытия спекулятивных коротких позиций на небольшой срок подойдут акции Северстали.