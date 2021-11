Комментарии «Фридом Финанс»: Торги переключились в режим ожидания Аналитики «Фридом Финанс»: Основные американские фондовые площадки завершили торги 24 ноября слабой разнонаправленной динамикой. S&P 500 прибавил 0,23%, достигнув 4701 пункта, Nasdaq вырос на 0,44%, а Dow Jones потерял незначительные 0,03%. В лидерах роста благодаря позитивной статистике оказался сектор недвижимости (+1,28%), энергетический сектор (+0,98%) поддержало усиление спроса на нефть, а ИТ (+0,71%) двигали вверх успешные корпоративные отчеты. Хуже рынка выглядел сектор сырья и материалов (-0,74%). · Отчет HP Inc. (HP: 10,1%) зафиксировал рост выручки, прибыли и денежного потока за третий квартал выше консенсуса. · Autodesk Inc. (ADSK: -15,5%) понизила прогнозы прибыли и выручки, а также числа счетов. · Gap Inc. (GPS: -24,1%) отчиталась за третий квартал снижением выручки и зафиксировала убыток из-за сбоев в цепочках поставок. Прогноз финансовых показателей за год снижен из-за закрытия фабрик во Вьетнаме. Сегодня в США празднуют День Благодарения, поэтому биржи закрыты. Вышедшая накануне макростатистика в основном превзошла ожидания. Личные доходы в октябре выросли на 0,3% после падения на 1,3% за сентябрь, а расходы увеличились на 1,3% после 0,6% месяцем ранее. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю сократилось до 199 тыс. при прогнозе 260 тыс. и достигло минимального с 1969 года значения. Отметим, что значительное изменение обусловлено корректировкой в связи с укороченной из-за праздника неделей. Без учета сезонных колебаний показатель составил 258 тыс., практически совпав с ожиданиями. Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь повышен с 66,8 до 67,4 пункта, однако в октябре индекс составлял 71,7 пункта. Уровень базовой потребительской инфляции PCE Price Core, который учитывается ФРС при определении монетарной политики, в октябре повысился на 4,1% (максимум за 30 лет) после 3,7% за сентябрь. ВВП США за третий квартал, по уточненной оценке, вырос на 2,1%. Это на 0,1% выше, чем следовало из предварительных данных. Улучшение оценки частично связано с ростом потребления. · Торги 25 ноября на биржах Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,82%, а китайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,31% и 0,01% соответственно. Австралийский ASX вырос на 15%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,16%. · Фьючерс на Brent подорожал до $82,25. Золото торгуется по $1793 за тройскую унцию. По нашему мнению, завтрашнюю сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4660–4710 пунктов. Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 61 пункта. Накануне S&P 500 закрылся на положительной территории. Ближайшее сопротивление для него расположено в районе 4720 пунктов, ближайшая поддержка находится на отметке 4630 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, отразив краткосрочный оптимизм участников торгов, а MACD указывает на снижение активности покупателей. info4

