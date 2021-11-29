Комментарии

ПСБ: Доллар-рубль пыталась закрепиться выше отметки 75,5 руб. По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль пыталась закрепиться выше отметки 75,5 руб., впервые с конца апреля 2021 г. Прогноз на текущую неделю По итогам недели ориентируемся на выход пары доллар-рубль в диапазон 76-77 руб. В рамках недели возможна определенная поддержка рублю из-за складывающейся технической картины, однако она скорее будет носить локальный характер. Жильников Егор Главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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