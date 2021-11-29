ПСБ: Финансовые результаты ФСК ЕЭС по итогам 3 квартала 2021 года

ФСК ЕЭС представила финансовый отчет по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост выручки на фоне роста потребления электроэнергии и тарифов на ее передачу. Однако чистая прибыль снизилась из-за опережающего выручку роста операционных расходов.

Выручка в 3 квартале 2021 года составила 62,7 млрд руб. (+2,2% г/г), скорректированная EBITDA – 35,9 млрд руб. (+7,8% г/г), чистая прибыль – 18,2 млрд руб. (-13,6% г/г).

Рост выручки обусловлен увеличением как передачи электроэнергии (+7,9% г/г), так и тарифов на нее с 01.07.2021 на 5,5%.

Однако рост операционных расходов (+8,2% г/г), в частности, затраты на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях (+20,0% г/г), опередил рост выручки. В результате операционная прибыль снизилась на 11,4% г/г.

При этом скорректированная EBITDA продемонстрировала рост, что обусловлено корректировками, в частности, на резервы под ожидаемые кредитные убытки, восстановление которых уменьшилось.

Чистая прибыль снизилась вслед за операционной прибылью.

Капитальные затраты в 3 кв. 2021 года выросли на 14,7% г/г, однако свободный денежный поток увеличился в 2,4 раза. Показатель чистый долг/EBITDA остался на уровне 1,3x.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, не окажут сильного влияния на котировки акций компании.

В ближайший год компания может быть интересна с точки зрения дивидендов. Ожидаемая дивидендная доходность формируется на уровне 9,9%.

В долгосрочной перспективе ожидается рост капитальных затрат что во многом связано с инвестициями в расширение сетей для БАМа и Транссибирской магистрали. Это может привести к увеличению долговой нагрузки, а также ограничить потенциал по увеличению дивидендов.

Наша целевая цена для акций ФСК ЕЭС составляет 0,20 руб./акция, потенциал роста 17%.

ПАО «Промсвязьбанк»