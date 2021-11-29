«Фридом Финанс»: Новый штамм коронавируса «заразил» фондовые площадки

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Возобновилось сильное падение. Поводом стала коррекция на мировых сырьевых и биржевых площадках. Лишь немногие эмитенты смогли закрыться в плюсе, среди них — Polymetal (+1,85%). Продолжили падение бумаги ОВК (-11,51%). Пара USD/RUB пробила вверх отметку 75 на фоне обвального падения нефтяных котировок.

Фондовый рынок и рубль испытали заметное снижение. Как и ожидалось, отскок был недолгим. На этот раз глобальные биржи «заразил» новый штамм коронавируса. Хотя мир уже порядком устал от пандемии, новость о появлении новой мутации (которая пока не изучена, поэтому не известно, насколько серьезную опасность она представляет) вызвала сильную панику на рынке нефти. Несмотря на избыточную, на наш взгляд, реакцию инвествообщества на эту информацию, «пандемия коррекции» фондовых площадок может продлиться несколько недель, пока эпидемическая ситуация в США и Европе не улучшится.

Татнефть (-5,31%) отчитается по МСФО за третий квартал. Согласно консенсусу ожиданий, выручка за этот период составила 327 млрд руб. при EBITDA на уровне 77 млрд руб. и прибыли в размере 53 млрд руб. Чистая рентабельность, по всей видимости, остается на высоком уровне — 16%, долговая нагрузка составит менее 1х EBITDA. Компании пришлось сильно сократить добычу из-за требований ОПЕК+. Соответственно, по мере снятия ограничений Татнефть будет наращивать производство более активно по сравнению с другими нефтедобытчиками. Мы не ожидаем неприятных сюрпризов от ОПЕК+ в четверг, несмотря на новости по распространению коронавируса и связанное с этим обрушение котировок нефти. Дивидендная доходность Татнефти на будущий год при текущем уровне рыночной капитализации, по нашим оценкам, превысит 11%.

Ожидаем смешанную динамику. Движение котировок будет определяться ситуацией на внешних площадках. За выходные дни настроения инвесторов могут улучшиться, однако, скорее всего, рынок всерьез нацелился на коррекцию. Прогноз по паре USD/RUB: 74,5–75,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.