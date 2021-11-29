ПСБ: Нефть Brent в начале недели попытается удержаться в 75-80 долл./барр.

Нефть Brent в начале недели попытается удержаться в 75-80 долл./барр. при поддержке ослабления нервозности в отношении нового штамма Covid-19 - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Всплеск экономических опасений после сообщений о начале распространения нового штамма Covid-19 привел к волне распродаж на мировых рынках и резкому падению нефтяных котировок. Так, нефть марки Brent потеряла по итогам дня более 11%, протестировав на прочность район 200-дневной средней 72,8 долл./барр., - минимумы сентября. Данные Baker Hughes о дальнейшем росте количества активных буровых в США (их число на прошлой неделе достигло 467 единиц, пика с апреля 2020 года), не сильно способствующие наращиванию добычи, не оказали заметного влияния на цены.

Сегодня утром активный фьючерс на Brent пытается вернуться выше отметки в 75 долл./барр. при поддержке улучшения общерыночного сантимента, а также сообщений о переносе заседания технического комитета ОПЕК+ на четверг, необходимого для оценки влияния нового штамма на мировой спрос на нефть. Инвесторы рассчитывают, что ОПЕК+ может пересмотреть текущие планы по увеличению добычи.

Сегодня полагаем, что цены на нефть Brent будут проторговывать текущие уровни, перспективы развития отскока и удержания в 75-80 долл./барр. будут зависеть от устойчивости улучшения настроений на мировых рынках.

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