ПСБ: В начале недели на мировых рынках предпринимаются попытки отскока

В понедельник ожидаем локального удорожания рубля с возможным закреплением пары доллар-рубль ниже отметки 75 руб.

Сегодня индекс МосБиржи сможет отыграть часть потерь благодаря отскоку цен нефть и улучшению внешнего фона. Ожидаем возврат индекс выше отметки 3850 пунктов

Ожидаем, что сегодня ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне (8,4 – 8,5% годовых для 10-летних бумаг)

Чистая прибыль ФСК ЕЭС (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 квартале снизилась на 13,6%, до 18,2 млрд руб. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ФСК ЕЭС представила финансовый отчет по итогам 3 квартала 2021 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост выручки на фоне роста потребления электроэнергии и тарифов на ее передачу. Однако чистая прибыль снизилась из-за опережающего выручку роста операционных расходов. В ближайший год компания может быть интересна с точки зрения дивидендов. Ожидаемая дивидендная доходность формируется на уровне 9,9%. В долгосрочной перспективе ожидается рост капитальных затрат что во многом связано с инвестициями в расширение сетей для БАМа и Транссибирской магистрали. Это может привести к увеличению долговой нагрузки, а также ограничить потенциал по увеличению дивидендов. Наша целевая цена для акций ФСК ЕЭС составляет 0,20 руб./акция.

ПАО «Промсвязьбанк»